Fran Fuentes 09 MAR 2026 - 13:23h.

El español está recuperando su mejor nivel y eso puede ser clave en su futuro inmediato

Manchester City, el rival del Real Madrid en la Champions League: las fechas y el duro camino hasta la final

Compartir







Rodri Hernández va en camino de recuperar su mejor nivel. El mediocentro del Manchester City sigue sumando minutos de calidad y va por el camino de volver a ser el jugador dominante que logró ganar el Balón de Oro en 2024. Si bien es cierto que aún había muchas dudas con sus lesiones, especialmente tras sufrir nuevos problemas físicos a principios de temporada, el jugador tomó una decisión que, si bien sorprendió a Pep Guardiola, ha acabado por demostrarse que tenía razón. Ahora este paso que dio puede ser clave para llegar bien físicamente al Mundial... y también podría determinar su futuro en el conjunto skyblue. Se espera que sea titular esta semana frente al Real Madrid en los octavos de la UEFA Champions League.

Y es que, según informa el diario AS, Rodri le hizo una petición a Pep Guardiola cuando volvió de su última lesión: parar de nuevo para hacer una pretemporada a nivel individual y recuperar su tono físico para poder competir en condiciones. Pese a la sorpresa, el técnico accedió. De este modo, el mediocentro se centró en su preparación personal desde principios de noviembre, tras el partido ante el Bournemouth en el que tan solo jugaría un minuto, y no volvería a entrar en las convocatorias en lo que quedaba de año, siendo baja durante casi dos meses.

Eso sí, el 1 de enero del 2026 regresó para el partido ante el Sunderland. Rodri Hernández jugaría la segunda parte del partido, sería titular y jugaría el duelo completo frente al Chelsea y, de nuevo, sería suplente para entrar los últimos 25 minutos frente al Brighton el 7 de enero, el día 10 jugaría una parte frente al Exeter City en la FA Cup y el 14, otra media horita en la ida de EFL Cup frente al Newcastle. Es decir, cinco partidos en una semana, de los cuales disputó unos 230 minutos de 450. Sin embargo, a partir de ahí Pep ya casi no le ha sacado del once titular, descansando en Champions frente al Galatasaray por sanción y en la FA Cup, donde ha jugado minutos sueltos.

Las dos grandes posibilidades de Rodri Hernández el próximo verano

PUEDE INTERESARTE El Big Data respalda a Dean Huijsen: sus números le dan un puesto fijo en el Real Madrid y en la Selección

De este modo, la decisión de Rodri Hernández de parar puede marcar no solo su presencia, sino incluso su titularidad en la Selección Española en el Mundial. Luis De la Fuente ya afirmó que le esperaría. Y, aunque desde su ausencia ha sido Martín Zubimendi quien se ha hecho cargo, en buenos términos, de la posición, no sería de extrañar que el jugador del Manchester City recuperase su sitio en la Copa del Mundo. habrá que esperar al próximo parón de selecciones para ver qué decide el técnico.

Aunque, por otra parte, esta recuperación podría marcar su futuro en el Manchester City. Y es que el Real Madrid se planteaba su incorporación de cara al próximo verano, siempre y cuando se diese el caso de que llegase bien físicamente. Su estado suscitaba dudas en el club, pero está cerca de despejarlas por completo. Salvo nuevo inconveniente, sus lesiones parecen olvidadas y solo un nuevo percance podría poner en problemas al jugador. Además, las informaciones apuntaban a que el jugador estaba encantado con la idea, por lo que ningún escenario es descartable. Sin duda, son dos grandes incógnitas que solo se resolverán a partir del mes de junio.