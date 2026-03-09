Ángel Cotán 09 MAR 2026 - 19:04h.

El futuro del técnico no está garantizado

MadridEl Atlético de Madrid afronta una recta final de temporada cuanto menos ilusionante. A la espera de la gran cita en el Estadio de La Cartuja, los pupilos de Diego Pablo Simeone preparan el doble enfrentamiento de Champions League ante el Tottenham sin caerse en LALIGA EA Sports. Las notas llegarán al final del curso y puede pasar prácticamente de todo. Esta situación también afecta al Cholo.

En una nueva edición de ElDesmarket, el espacio audiovisual de esta casa en la que se comparte información en materia de mercado, Rubén Uría abordó un tema que preocupa a los aficionados: ¿Qué pasará con Simeone?

El periodista experto en materia colchonera inició este asunto contextualizándolo: "Estoy convencido de que hay muchos rumores, algunos de ellos interesados sobre el futuro de Simeone, tanto en un sentido como del otro. Por una parte se filtra que va a renovar más y por otra que está fuera. Creo que hay por ahí un par de conversaciones pendientes, pero lo que sí que tengo meridianamente claro, es que pase lo que pase y decida lo que decida Apollo, tengo la sensación de que el matrimonio siempre bien avenido entre Miguel Ángel Gil Marín y el Cholo Simeone no va a ser un problema".

Los tres escenarios que maneja el Atlético por el futuro de Simeone

Uría insiste en esta conversación capital que se producirá una vez se conozca el desenlace final de la temporada: "Creo que si se tienen que sentar y solucionar las cosas... lo harán. Me parece que no va a meterse nadie en eso. Es una conversación, una charla, que en su momento tendrán que tomar Gil Marín y Simeone. Y que creo que es una conversación que tiene varios escenarios muy cambiantes".

Lo deportivo afectará de lleno. El colaborador de este periódico desliza tres escenarios distintos: "Hay un escenario muy diferente si no ganas nada, un escenario completamente si ganas y eres campeón de Copa, ni te quiero ni contar, un escenario hipotético donde el Atleti estuviera en una final de Champions o ganara el título".