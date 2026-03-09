Diego Páez de Roque Madrid, 09 MAR 2026 - 19:08h.

Hansi Flick ha respondido a las palabras de Xavi Hernández en rueda de prensa

El FC Barcelona vuelve a jugar la Champions League. Gracias al buen hacer de los de Hansi Flick en la fase de liga, el conjunto culé pudo librarse de disputar los playoffs, accediendo directamente a los octavos de final del torneo europeo.

El sorteo les volvió a juntar con un viejo conocido como es el Newcastle. Precisamente, en la fase de liga, el equipo catalán ya se enfrentó a los ingleses, a quienes vencieron por 1-2 en St James' Park, estadio que albergará el encuentro de mañana.

En la previa del choque, Hansi Flick ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa, donde ha analizado el partido de Champions League.

"El Newcastle juega bien, presionará uno contra uno, es rápido en ataque, tenemos que defender muy bien con orgullo y valentía. Los dos partidos cuentan. Ya lo vimos ante el Atlético en Copa. Tenemos que tener cuidado y lo haremos".

El discurso de Hansi Flick sobre Deco

La rueda de prensa rápidamente se centró en temas extradeportivos, relacionados con la campaña para la presidencia. Primeramente fue preguntado por las recientes palabras de Xavi Hernández.

"Somos colegas de profesión y tenemos buena relación, le he visitado, nos hemos visto, pero es algo privado. Sé la verdad y me la quedo. No la diré aquí", dijo contundentemente.

De manera rotunda también respondió acerca de su futuro en caso de la salida de Deco. Un discurso con el resolvió cualquier duda.

"Para empezar, tenemos que esperar al resultado de las elecciones. Siempre he tenido una buena relación con Deco. Trabajamos muy bien juntos. Analizamos juntos los fichajes y los jugadores de la Masía. Tenemos la misma idea cuando analizamos a los jugadores, todos los días damos lo mejor por el club. No solo analizamos la primera plantilla, también el B y la Masía. Hablamos con Deco y Bojan del tema. Tenemos jugadores que son buenos. Hablamos de Casadó, Bernal y Gerard", comenzó diciendo.

Además, Hansi Flick destacó que es una de las semanas más importante de la temporada y que deben centrarse en el partido de mañana. "Disfruto cada día con este cuerpo técnico, estamos construyendo este club para el futuro. Todos los que estamos damos lo mejor por el club y esto es lo que quiero decir. Ahora nos centramos en el partido de mañana".