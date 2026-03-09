Diego Páez de Roque Madrid, 09 MAR 2026 - 22:03h.

La jornada 27 de LALIGA EA Sports se ha cerrado con el encuentro entre el RCD Espanyol y el Real Oviedo. Dos equipos muy necesitados de victorias en dos situaciones diferentes en la tabla.

Por un lado, los de Manolo González llevan desde finales de diciembre sin ganar. Su buena racha de resultados en el primer tramo de la temporada les permiten respirar tranquilos e incluso seguir mirando a los puestos europeos.

Diferente es la papeleta del conjunto asturiano. Aunque su victoria más reciente es de finales de enero, están muy hundidos en los puestos de descenso y actualmente parte como el equipo favorito para terminar colista y descender de nuevo a LALIGA Hypermotion.

El gesto de Santi Cazorla en el RCDE Stadium

Sin embargo, la mala racha del equipo perico no ha evitado (ni evitará) que se siga realizando el homenaje a Dani Jarque en el minuto 21 de cada partido en casa. Desde su trágica muerte en 2009, todo el estadio se pone en pie y realiza un minuto de aplausos continuos en el minuto 21, ya que era el número que portaba en su camiseta.

En muchas ocasiones, tanto jugadores del equipo catalán como rivales se han unido a estos aplausos en el RCDE Stadium. Hoy se ha sumado Santi Cazorla.

El minuto 21 del encuentro entre el Espanyol y el Oviedo llegaba con el equipo asturiano por delante en el marcador gracias al tanto de Reina en el minuto 8. Eso no impidió que se realizase el homenaje a Dani Jarque.

Todo el estadio aplaudió e incluso mostraron alguna pancarta del que fuera futbolista del conjunto perico. La realización del partido enfocó al banquillo del Oviedo y se pudo ver a Santi Cazorla sumándose a los aplausos del RCDE Stadium.

Santi Cazorla y Dani Jarque no coincidieron en ningún equipo durante sus carreras deportivas, pero sí compartieron vestuario con la Selección sub-21.