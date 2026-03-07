Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 21:45h.

Matarazzo lamentó las facilidades de la Real en el Metropolitano

El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Atlético con cinco notables y cinco suspensos

La Real Sociedad cayó derrotada por 3-2 en su partido ante el Atlético de Madrid en el preludio de la final de Copa del Rey que ambos equipos vivirán en mes y medio en La Cartuja. Un encuentro que Pellegrino Matarazzo, que elogió a Mikel Oyarzabal, espera que sea distinto después de lo mucho que concedió su equipo este sábado en el Metropolitano.

Pellegrino Matarazzo, tras el Atlético de Madrid-Real Sociedad

Por qué concede tanto la Real: "Dos goles a balón parado. Uno fue un rechace, un gol demasiado fácil. También un gol con Nico, solo entre dos o tres jugadores. En este momento tenemos que levantar la cabeza del suelo y, si hace falta, llevarte una tarjeta amarilla contigo. Y el tercer gol también vino de una jugada a balón parado. También concedimos muchas ocasiones, varias ocasiones. También es verdad que jugábamos contra el Atlético de Madrid. Sabemos que no tuvimos la calidad para llevar suficientes jugadores al área. Y no hicimos lo suficientemente bien el trabajo en la presión en ambas fases. Ya sea en la presión alta, donde debemos ir con total convicción e intensidad, o cuando estamos en bloque bajo. En ambas fases de nuestra defensa no fuimos lo suficientemente buenos y, por eso, concedimos tantas ocasiones".

Impacto de Mikel Oyarzabal: "Mikel es Mikel. Es bueno lo que hace en el campo como futbolista, pero también como líder. Es alguien en quien todos se fijan por su lenguaje corporal y por su ética de trabajo. Y, por supuesto, los goles que marca para nosotros, pero por su trabajo defensivo también. Es un jugador muy importante en muchos sentidos".

Capacidad de reponerse de la Real Sociedad: "También somos conocidos un equipo que remonta y que no se rinde, lo hemos demostrado en el pasado en muchos partidos y ya hemos dado la vuelta a encuentros antes. Es una de nuestras cualidades. Y, por supuesto, te llevas algo de cada partido, juegues contra quien juegues. Por supuesto, si juegas contra tus rivales a los que te enfrentarás en seis semanas, te llevas cosas contigo. Pero, al mismo tiempo, habrá un once inicial diferente para ambos equipos. También habrá seis semanas de progreso, así que las cosas cambian en ese tiempo. Seguramente nos llevaremos una o dos cosas con nosotros, como hicimos con nuestro primer partido contra el Atlético de Madrid. Estaremos preparados".

Parecidos con la final de Copa del Rey: "Espero que no sea tan similar. No planeamos conceder tantas ocasiones. Vamos a intentar conseguir el resultado. Dicho esto, como dije antes, tenemos muchos jugadores diferentes en el campo. En el mediocampo también comenzaron jugadores diferentes. Hoy fue una buena oportunidad para que los jugadores tuvieran este crecimiento y esta experiencia. Para que los jugadores tuvieran minutos y les viéramos. Así que hoy hicimos mucho en ese sentido, respecto al desarrollo individual pero seis semanas es mucho tiempo para que cambien las cosas".

Diferencias entre jugar al Atlético como local y como visitante: "No, no lo creo. Son muy móviles en su salida de balón y así lo han hecho con números en los últimos nueve o ocho meses. Provocan desmarques profundos tanto en casa como fuera. Así fue también como jugamos contra ellos en Anoeta. Tenemos un equipo muy fuerte, con grandes jugadores individuales y un buen estilo de fútbol. No cambia mucho, al menos en mi opinión".