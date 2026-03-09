Jorge Morán 09 MAR 2026 - 11:56h.

Los problemas con el ruido de los conciertos en el Bernabéu ha sido la mejor noticia posible para el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco se ha quedado con la gran mayoría de eventos en Madrid, en un Estadio Metropolitano que supondrá un ingreso de millones de euros durante este 2026, como ya lo fue también el pasado año.

Y es que cuando termine la temporada deportiva en el mes de mayo, el Metropolitano recibirá una extensa programación de conciertos en la que destacan las 10 fechas de Bad Bunny, Kanye West o The Weekend, entre otros.

El ingreso extra para el Atlético con los conciertos

Los eventos musicales en el Metropolitano suponen para el Atlético el 6% o 7% de sus ingresos totales en un año. Algo que ha desvelado Óscar Mayo, director de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid, en entrevista con Billboard Español. "Es un ingreso adicional que nos permite aprovechar el estadio los 365 días del año", comentó.

Después de un año 2025 lleno de eventos, este 2026 se presenta incluso más completo. Estará The Weekend con tres conciertos, Bruno Mars con dos, el grupo surcoreano BTS con dos shows únicos en España, Alejandro Sanz, Romeo Santos o la más que esperada de Bad Bunny, con diez shows. Un cartel con todo tipo de estilos musicales, pero con nombres propios que superan cualquier expectativa.

"No cedemos el estadio sin saber para quién", explicó. "Nos importa quién viene. Queremos que los mejores artistas nacionales e internacionales estén aquí", comentó de manera ambiciosa. Sin ir más lejos, Bad Bunny vendrá a Madrid, con diez conciertos en el Metropolitano del 30 de mayo al 15 de junio. "Los 10 de Bad Bunny lo cambian todo", desveló.

Estos shows supondrán un exceso de carga de trabajo en el Metropolitano, tanto en sistemas, seguridad, marketing y trabajo. "Un verano como este, solo en F&B (Food and Beverage), es muchísimo dinero el que se mueve y muchísima demanda", desveló en Billboard.

Este éxito de conciertos en el Metropolitano se debe también a la gran inversión del club (25 millones) en cuanto a infraestructuras. Un dinero invertido en mejoras de accesos al estadio tano para el público como para los artistas, movilidad y conectividad. "Es un ejemplo de la mejora continua que buscamos para mantener un venue competitivo a nivel internacional", señaló Mayo.