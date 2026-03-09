Pablo Sánchez 09 MAR 2026 - 07:48h.

David Sánchez y las claves del caso Prestianni en la UEFA: "Corre mucho riesgo"

Recordó su difícil etapa en el Atlético de Madrid

Carismático y querido por todos. Así era el bueno de Jimmy Floyd Hasselbaink. El que fuese delantero del Atlético de Madrid hace más de una veintena de años dejó un gran recuerdo en el fútbol, aunque por desgracia se llevó consigo un recuerdo muy amargo. Unas vivencias que por desgracia tienen que ver con lo mismo que sucede hoy en día con los actos racistas en los campos de fútbol.

El excolchonero dirige actualmente una plataforma que fue creada para denunciar abusos en el fútbol, algo que vivió en sus carnes durante su etapa en el Atlético. No olvida la forma en la que a veces lo trataron. "Te hace sentir inútil, como si fueras una mierda. Yo era al único que escupían y era el único jugador negro del equipo. Nadie me ayudó", confesó Hasselbaink durante una entrevisdta en The Guardian.

La desagradable experiencia que vivió en el Atlético le sirve en la actualidad para opinar con fundamento sobre los actos de racismo que se viven hoy en día en los campos de fútbol. Puso como ejemplo lo sucedido entre Vinicius y Prestianni en Lisboa. Un suceso que ha dado la vuelta al mundo y que sigue dando que hablar a la espera de que la UEFA tome una determinación al respecto. De momento, la única decisión que tomó fue la de prohibir al futbolista del Benfica disputar el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu.

El apoyo de Hasselbaink a Vinicius

Hasselbaink no quiso pasar por alto todo lo que está viviendo Vinicius en este sentido y también aprovechó para criticar la actitud de Mourinho ante aquellos hechos. "Él lo ha pasado peor que yo, Vini lleva 20 agresiones racistas en ocho años", comentó sobre el brasileño. "Qué hipócrita. Mourinho tiene jugadores negros en su equipo. ¿Cómo demonios deben sentirse?", agregó con dureza sobre el portugués.