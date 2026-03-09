El centrocampista, amonestado ante el Hércules sin llegar a tocar a su oponente

Hay acciones arbitrales que, por más que uno intente comprenderle, son difíciles de comprender. Una de ellas se dio este fin de semana en el partido entre el Atlético Madrileño y el Hércules, correspondiente a la jornada 27 de Primera RFEF. Su protagonista fue Javi Serrano, quien ya ha jugado varios partidos con el primer equipo y quien vio una cartulina amarilla realmente sorprendente en una acción en la que estaba casi a 2 metros de distancia del rival.

Todo sucedió a los 36 minutos, con 0-0 en el marcador. Roger Colomina, jugador del cuadro visitante, conducía el esférico cerca de la medular cuando buscó un pase en largo hacia el costado derecho. En su intento de pase, que fue interceptado, hizo un gesto algo extraño con la pierna izquierda y se dañó la rodilla. La cuestión es que, para sorpresa de todos, el colegiado señaló falta cuando comprobó que no había ley de la ventaja posible.

Y no sólo eso, sino que sacó amarilla a Javi Serrano, que andaba por allí. ¿Por qué? Pues por una supuesta entrada que nunca existió. Las repeticiones demuestran que Serrano estaba a casi 2 metros de distancia de Colomina cuando este suelta el esférico. Luego, en su intento de tapar el pase, acaba a 1 metro de distancia del jugador del cuadro alicantino, pero ni hay contacto entre los dos ni está cerca de producirse.

Es decir, que Colomina se hizo daño él solo al soltar la pelota. Y bastante además, pues tuvo que pedir las asistencias tras doblarse la rodilla. Serrano, mientras atendían al jugador visitante, alucinaba con el árbitros. "¡No le he tocado! ¡No le he tocado!", le dijo en varias ocasiones, intentando hacerle ver que la acción ni siquiera era merecedora de falta.

Una jugada curiosa que no tuvo más relevancia para Serrano, que jugó 88 minutos antes de ser sustituido por Koke Mota en el tramo final. Sí, en cambio, para Colomina, quien abandonó el terreno de juego tras el descanso, probablemente por esas molestias en la rodilla. El partido, a todo esto, acabó 0-0 y deja a los dos clubes tal y como estaban: el filial del Atlético de Madrid en segunda posición con 45 puntos y los valencianos, en décimo puesto con 37 puntos.