Cara y cruz para Simeone en el centro del campo

Saray Calzada 08 MAR 2026 - 17:57h.

Simeone pierde a un jugador en el centro del campo, pero gana a otro

El Atlético de Madrid consiguió una importante victoria ante la Real Sociedad, su rival en la final de la Copa del Rey. Pero no todo fueron buenas noticias para los colchoneros. Rodrigo Mendoza se lesionó y tuvo que ser sustituido. Ya se sabe el alcance de la lesión y se perderá varios encuentros. El jugador llegó en el pasado mercado invernal y poco a poco estaba entrando en la dinámica del Cholo Simeone.

La lesión de Pablo Barrios también hizo que tuviera más oportunidades y ahora que parecía entrar en dinámica ha caído lesionado. Esta mala noticia para los atléticos se contrarresta con el regreso de Pablo Barrios. El centrocampista ha entrenado en la sesión de después del partido contra la Real Sociedad y todo apunta a que pueda entrar en la convocatoria del encuentro de Champions contra el Tottenham.

Las opciones de Simeone en el centro del campo

Será complicado que parta como titular por lo que Simeone tendrá que buscar una pareja para Koke, que parecía que iba a tener un papel más secundario y lo está jugando prácticamente todo y a un gran nivel. Johnny Cardoso parece haber dejado ya atrás sus problemas físicos y también está disponible para el entrenador argentino por lo que podrían salir de inicio.

Marcos Llorente también podría ocupar posiciones en el centro del campo y dejar a Molina en la banda después del gran partido que hizo ante la Real. Estos son los nombres que más pueden postular a esas plazas en el medular con el refuerzo de Giuliano Simeone por la banda derecha y Lookman en la izquierda.

Otras de las grandes incógnitas será la apuesta del técnico del Atlético de Madrid en el ataque. Sorloth ha demostrado que está en un gran momento de forma y veremos si se decanta por él o por Julián Álvarez o por los dos y se cae alguien en el centro del campo.