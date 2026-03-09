Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Vídeo: Batalla campal e histórica entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro con ¡23 expulsados!

La pelea entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro
La pelea entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro. Redes
Los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro han protagonizado este domingo por la noche una batalla histórica. Pero para mal, claro. En la final del Campeonato Mineiro, y prácticamente en la última jugada del partido, el portero Everson se encaró con el atacante Christian y, a partir de ahí, se originó una tangana que involucró prácticamente a todos los futbolistas de las dos plantillas.

Con 1-0 a favor de Cruzeiro, Everson detuvo la que a priori era la última ocasión de Mineiro de empatar el partido. Christian fue a buscar el rechace y golpeó al portero, cuya reacción fue aún peor: le clavó las rodillas en el cuerpo y en la cara y provocó que todos los jugadores rivales acudieran a ayudar a su compañero.

El partido se dio por acabado, pero todos los jugadores se vieron involucrados posteriormente en una auténtica batalla. Puñetazos, varias patadas, carreras sobre el terreno de juego y una imagen bochornosa para concluir el duelo. Ante esta situación, el colegiado dio por concluido el encuentro sin expulsar a nadie antes de que hiciera sonar su silbato y mientras observaba la situación.

En el acta arbitral posterior, en cambio, sí que hubo expulsiones. Y atentos porque la cifra es histórica: 23 jugadores vieron la tarjeta roja. El Cruzeiro acabó con 12 jugadores expulsados: Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Juan Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Cristiano, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wallace, Gerson y Kaio Jorge. Y el Mineiro, con otros 11: Everson, Gabriel Delfim, Precioso, Lyanco, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Casierra y Casco.

La batalla campal entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro
