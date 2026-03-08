Los Bukaneros, ultras del Rayo, piden la dimisión de Del Nido Carrasco

Álvaro Borrego 08 MAR 2026 - 19:28h.

Los vallecanos, hermanados con Biris Norte, se sumaron a las protestas del sevillismo

El motivo por el que Rubén Vargas no entró finalmente en la convocatoria del Sevilla - Rayo

Compartir







Los Bukaneros mostraron en el Sánchez-Pizjuán una pancarta pidiendo la dimisión de José María del Nido Carrasco. Los ultras del Rayo Vallecano, hermanados con Biris Norte, secundaron su apoyo a los sevillistas solicitando el adiós del actual presidente del Sevilla FC. "Junior, vete ya", fue el cartelón mostrado por el centenar de madrileños desplazados hasta Nervión. Un gesto que agradeció buena parte del sevillismo, que se sumó a esa petición con cánticos de "directiva dimisión". También se produjo respuesta por parte de los locales, que se sumaron a las protestas de los vallecanos contra Raúl Martín Presa: "De Vallecas a Nervión, Presa inhabilitación", rezaba la pancarta.

Justamente hace una semana eran los béticos, aficionados del eterno rival, quienes se jactaban de la delicada situación institucional que atraviesa el Sevilla FC, señalando a la posible venta del club y el reparto de dinero que se le presupone a las grandes familias de accionistas. "La pasta de los padres, la traición de los hijos", se pudo ver en el Gol Sur de La Cartuja.

Curiosamente, la tarde de este domingo estuvo cargada de activismo en las gradas. Tras dos semanas jugando como visitante, la afición del Sevilla FC llevó a cabo una pañolada contra el estamento arbitral. La última vez que se jugó en el Sánchez-Pizjuán ocurrió la expulsión de Matías Almeyda, por la que fue sancionado siete jornadas, y el TAD confirmó hace unos días su firmeza a la hora de no quitar, suspender de forma cautelar ni mucho menos atenuar ese castigo al entrenador argentino.

Este domingo regresaba a Nervión Alejandro Muñoz Ruiz, el árbitro que perpetró aquel pésimo arbitraje prenavideño en el Bernabéu. El recuento de lo sucedido aquel 20 de diciembre es sencillo, segunda amarilla perdonada a Rodrygo en la primera mitad, expulsión de Matías Almeyda en el descanso, dos amarillas a Marcao y redacción del acta de modo que le cayeran seis partidos de sanción al brasileño, un penalti no pitado sobre Juanlu y tres a favor de los merengues, de los que tuvo que retractarse en dos tras actuación del VAR.

Los números dicen que el Sevilla FC es el equipo que más sanciones y expulsiones ha sufrido en todo el campeonato. Absolutamente en el 100% de los partidos alguno de sus componentes ha sido castigado. Todo esto, sumado a la sanción de Almeyda o los incidentes en el derbi contra el Real Betis, provocó que la afición alzase la voz contra el colectivo arbitral... y, caprichos del destino, un minuto después Gudelj fue amonestado con una tarjeta amarilla.