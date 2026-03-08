El motivo por el que Rubén Vargas no entró finalmente en la convocatoria del Sevilla - Rayo

Álvaro Borrego 08 MAR 2026 - 19:14h.

El suizo aún no se encuentra al cien por cien y podrá reaparecer contra el Barcelona

Rubén Vargas deberá esperar para reaparecer. El suizo entró en la convocatoria del Sevilla FC para el duelo frente al Rayo Vallecano, pero a última hora Matías Almeyda decidió que fuese uno de los descartes de la lista. Para tranquilidad del sevillismo, no hay nada que temer. El extremo lleva tan solo una semana de trabajo con el resto del grupo y aún no se sentía en plenitud de condiciones para competir con garantías, de ahí la decisión del entrenador. No se trata de una recaída la recaída ni de ningún problema por el estilo. El jugador aún no se encontraba al cien por cien y las partes optaron por que fuese uno de los descartes de la citación, por lo que su regreso deberá esperar al menos hasta la visita al FC Barcelona de la próxima semana.

El extremo suizo se lesionó a finales de noviembre, forzó para ayudar a su equipo y reapareció ante el Celta de Vigo, pero una recaída de su lesión le ha mantenido al margen durante los dos últimos meses. Por suerte el equipo no se ha resentido en demasía y durante esta segunda etapa apenas ha perdido un partido sin el suizo. Sea como fuere, su regreso es una grata noticia para Matías Almeyda, quien para estas últimas doce jornadas podrá contar con su mejor argumento ofensivo. En esta ocasión el Sevilla FC no quiere correr los riesgos que tomó en enero, de ahí su ausencia de última hora en la convocatoria. Sí que estará, si no ocurre nada raro, contra el Barça.

Para el duelo frente al Rayo, Matías Almeyda realizó dos cambios en defensa -Nianzou y Oso por Carmona y el sancionado Suazo- con respecto al once de la pasada jornada para medirse a un Rayo Vallecano en el que sólo repitieron cuatro de los once titulares del miércoles frente al Oviedo.

Una de las grandes particularidades es que el técnico también varió su esquema de inicio y dispuso a su equipo en 4-4-2, el dibujo que le permitió remontar contra el Betis, con Azpilicueta en el carril derecho, Juanlu y Oso algo más adelantados, en un once formado por Odysseas; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas; Juanlu, Agoumé, Sow, Oso; Alexis y Akor Adams.