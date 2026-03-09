Diego Páez de Roque Madrid, 09 MAR 2026 - 23:08h.

Mateu Lahoz le dio la razón a Díaz de Mera

El partido entre el Celta de Vigo y el Real Madrid se resolvió con un gol de Fede Valverde en el último minuto del encuentro. Un tanto que desató una gran polémica por la forma en la que se inició la jugada.

Manuel Ángel recuperó el balón en campo del Celta de Vigo en la jugada que terminaría en el gol de la victoria del centrocampista uruguayo del Real Madrid. Sin embargo, fue muy protestada por los jugadores y la afición al haber realizado el robo mediante una dura entrada que, a su criterio, debería haber sido sancionada con falta.

Sin embargo, el árbitro no lo consideró así en el campo y el VAR tampoco le llamó para revisar la jugada. Mateu Lahoz, en El Día Después, ha respaldado la decisión arbitral.

Mateu Lahoz da la razón a Díaz de Mera

"Manuel Ángel recupera el balón. Lo que ocurre posteriormente es inevitable. No hay ninguna tijera, ninguna segunda acción que ponga en peligro o que dañe a Fer López. Él juega el balón y lo que ocurre posteriormente es un accidente", mencionó el exárbitro en el programa.

Mateu Lahoz también se pronunció acerca de otras jugadas polémicas del partido. La primera fue la de la mano de Ferran Jutglà que fue anulada por una falta previa. "La hubiesen pitado si no hubiese detectado desde el VAR el empujoncito que pasa desapercibido. Cuando lo analizas al microscopio, al ocurrir antes, queda anulado el penalti", mencionó.

La última acción que analizó el que fuera árbitro de Primera División fue una posible roja a Feran Jutglà al inicio del partido, cuando todavía no se había llegado al primer minuto de juego.

En un balón dividido, Thiago Pitarch llegó antes que el delantero del conjunto vigués, que terminó impactando con Tchouaméni con la planta del pie levantada. "Si hubiésemos puesto la imagen, podríamos haber advertido de que era una roja clarísima, pero en el fútbol estas cosas suceden. Si no poneos la cámara lenta y el microscopio, pasan como lo que son: fútbol".