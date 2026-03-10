Miguel Casado 10 MAR 2026 - 08:42h.

El francés ha estado una semana en Francia para, entre otras cosas, explorar su rodilla

El Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League y Álvaro Arbeloa no podrá contar para la cita con algunas de sus principales estrellas. Ni Kylian Mbappé ni Jude Bellingham se han recuperado a tiempo para el partido y lo cierto es que los comentarios acerca de la situación del francés han crecido en la última semana.

Tras sufrir una lesión en su rodilla en el mes de diciembre, el '10' del Real Madrid ha estado jugando con molestias durante los últimos dos meses, pero en este último tramo decidió parar para recuperarse. Los médicos del club blanco no debieron identificar debidamente la lesión que sufría Kylian, que abogó por marcharse a Francia para explorar su articulación y tratarla de la mejor manera posible.

Eso ha llevado a que no haya estado presente en el Santiago Bernabéu durante los últimos partidos del equipo, pero, además, como se ha visto en las redes sociales, en su país ha disfrutado de otros planes de ocio ajenos a su actividad profesional, lo que ha despertado algunas críticas.

Nacho Peña, en ElDesmarque Madrugada, además de asegurar que la fecha de recuperación fijada como objetivo estaba en el partido de vuelta, "y no las tienen todas consigo", dejaba su opinión acerca de todo el asunto.

"A mí me parece bien que Mbappé se vaya a Francia y pida una segunda opinión, me parece una cosa normal en los tiempos que corren, porque es su cuerpo. Pero una semana por una segunda opinión...", dejaba caer.

"Por las imágenes que uno ve, que yo no digo que no se esté cuidando, proyectándose un poco como un universitario despreocupado, vamos a decirlo así, yo creo que no es lo más adecuado", continuaba el periodista.

El dardo de Rubén Uría al Real Madrid por el caso 'Mbappé'

Las críticas de Peña eran replicadas por Rubén Uría, que consideraba un "acierto" el viaje del galo para tratar su rodilla. "Si se inflama, es su carrera la que está en juego", defendía.

El reportero especializado en la actualidad del Atlético de Madrid aprovechaba para atizar al equipo de Chamartín. "Creo que se equivoca de nuevo otra vez el Madrid en dejar que los demás hagan el relato. El club no puede permitir que le sigan haciendo. Es él el que tiene que manejar los tiempos de su relato y no dejar que los jugadores o el entorno de los jugadores le hagan el relato", decía.