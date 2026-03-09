Ángel Cotán 09 MAR 2026 - 20:02h.

Un nombre nuevo sale a la luz

MadridEl Real Madrid trata de elevar sus prestaciones en este tramo importante de temporada sin dejar de trabajar en su futuro. El club blanco apostó por Álvaro Arbeloa como opción de la casa previa a un nuevo proyecto que ya se dibuja en la cúpula madridista. Son varios nombres los que está sondeando la parcela deportiva, siendo uno de ellos un proyecto interesante de presente y futuro que encarna una auténtica bomba por su pasado.

En una nueva edición de ElDesmarket, programa audiovisual de esta casa que analiza los entresijos del mercado de fichajes, Jorge Picón adelanta los tres entrenadores que están sobre la mesa del Real Madrid de cara al próximo curso.

Y es que, como avanza el tertuliano, la continuidad de Arbeloa no se contempla en estos momentos: "Evidentemente el Madrid nunca ha perdido de vista el mercado de entrenadores. El proyecto de Xabi Alonso no funcionó, se colocó a Arbeloa como una idea de transicional, lo dicho, para otro entrenador futuro, para otra idea de proyecto. Arbeloa es un hombre de club y en cualquier caso siempre va a tener un hueco en el club, de eso no hay duda, pero es cierto que ya hay gente importante dentro de la entidad que está poniendo sus nombres encima de la mesa".

Los tres entrenadores que sondea el Real Madrid con una bomba

Picón comienza su exposición con el nombre que más gusta a Florentino Pérez: "Se ha hablado de Zidane. Es el sueño de Florentino siempre que suceden estas cosas porque es un entrenador que siempre le cumple. Digamos que es la opción número uno, pero tiene el problema de la selección francesa, como ya hemos contado".

Al renglón seguido, el colaborador de este medio desliza el nombre de otro de los favoritos: "Otra opción que gusta mucho es Jürgen Klopp. Ha habido bastante contacto con su entorno, hay una parte del Madrid muy interesada en él. Es un entrenador que gusta y con el que ha habido ciertos contactos, yo no le descartaría".

Y la bomba llegó al final. Según adelanta Jorge Picón, el Madrid valora el fichaje de Cesc Fàbregas: "Pero hay un entrenador del que no se ha hablado tanto. Según me cuentan, es muy del gusto de directivos con mucho peso en el Real Madrid. Y el nombre es el de Cesc Fàbregas. Un entrenador joven pero que consideran que tienen capacidad de liderazgo, que el Madrid ya quiso como jugador, pero a pesar de ir al FC Barcelona, es un entrenador al que están siguiendo muy de cerca su carrera. Creen que tiene conocimiento, carisma y que de cara al futuro, es un entrenador al que ven con capacidad para entrenar al Real Madrid. Yo, ahora mismo, siempre lo metería en las quinielas".