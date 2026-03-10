Ángel Cotán 10 MAR 2026 - 06:25h.

BarcelonaJoan Laporta raja como nunca del Real Madrid. El candidato a la presidencia del FC Barcelona tiende a azotar al equipo blanco desde el cargo, pero también en este proceso previo a las elecciones. El ejecutivo catalán volvió a tratar el tema arbitral, con el Caso Negreira de fondo, pero esta vez se defendió acusando a la entidad merengue de una corrupción deportiva histórica.

En los micrófonos de El Partidazo de COPE, Laporta explotó contra el Madrid. Allí, el candidato a la presidencia azulgrana elevó el tono y denunció irregularidades importantes en el CTA: "¿No le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por exsocios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid? ¡Eso no le parece indigno! ¡Le parece lo más normal del mundo! ¡Todos, todos! 72 años, oiga. Todos. ¿Es indigno lo que hace el Barça y no lo es lo que hace el Madrid con eso?".

Joan Laporta denuncia una corrupción histórica del Real Madrid

De hecho, para atacar al club madridista, Joan Laporta explicó los servicios arbitrales por los que pagó el Barcelona para diferenciarse de su máximo rival: "Lo que hacíamos era un asesoramiento arbitral, eso no es corrupción deportiva, además se hacían unos servicios de scouting. No me fastidie. Comparado con todo lo que hemos vivido... desde que tengo uso de razón, desde que voy al fútbol con cinco años, eso estaba dominado por el Real Madrid. Igual ellos no tenían necesidad de contratar un asesoramiento arbitral porque ya lo habían corregido y aumentado".

Por último, y siendo repreguntado, el expresidente azulgrana tuvo un pequeño desliz que salvó rápidamente: "El Barça tenía que pagar para tener un asesoramiento arbitral y un scouting. Los otros lo que tenían era la ternera suya, hombre. ¿No os dais cuenta en Madrid o qué?".