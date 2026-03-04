David Torres 04 MAR 2026 - 16:42h.

La Federación y el Gobierno Español "dan por hecho" que Valencia va a ser sede

Rodríguez Uribes visita el Nou Mestalla, que apunta al Mundial 2030: "Me recuerda al Stade de France"

Tal y como ha venido informando ElDesmarque, será la FIFA y no otra organización quien decida cuáles serán las sedes españolas del Mundial 2030. Ahí, el Nou Mestalla se quedó fuera inicialmente, pero en la candidatura de Valencia, que la forman la Generalitat, el Ayuntamiento, el Valencia CF y la Federación Valenciana, hay fundadas esperanzas de que el nuevo estadio valencianista será sede del Mundial. A efectos prácticos, a nivel nacional (Federación Española y CSD), el Nou Mestalla tiene trato de sede mundialista, pero todavía faltan dos pasos: que el estadio esté acabado (cosa que parece más factible que nunca a tenor de cómo avanzan las obras) y que la FIFA dé el visto bueno y compruebe a lo que le cuentan desde España y que no es otra cosa que el hecho de que el estadio valencianista será el más moderno de todos los que haya en el país y uno de los pocos con capacidad para más de 70.000 personas cuando llegue 2029, fecha tope para estar listos.

La FIFA viene de visita, aunque al Nou Mestalla no vienen, de momento

En este contexto, como ha avanzado la Cadena SER y ha podido confirmar ElDesmarque, a partir de la semana que viene comenzarán emisarios de la FIFA revisar algunas sedes mundialistas de las 11 que se propusieron inicialmente. Sin embargo, no van a ir a todas. Algunas como Málaga se han caído, otras generan dudas y Valencia está en capilla esperando la luz verde para ser incluida entre las sedes. Será una decisión que no se tomará de forma oficial hasta pasado el Mundial de 2026, pero está muy bien encaminada. Habrá más visitas de la FIFA y ahí ya Valencia entra en las quinielas.

Por eso, de momento al Nou Mestalla no está prevista la visita de la FIFA, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Ahora están en fase de revisar lo que hay, las sedes confirmadas pero nada más.

En este escenario, fuentes de la candidatura valenciana de toda solvencia confirmaban a ElDesmarque que no se espera la visita "pero tienen claro que Valencia tiene que estar" y "estará". Y es que, Valencia ya sabe por boca de la Federación y del Gobierno Español que cuenta con todo su respaldo para se incluida como sede. Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, lo tienen clarísimo.

Es más, ambos organismos "dan por hecho" que Valencia será sede del Mundial. "Todo parece indicar, y parecería lógico, que Valencia deba estar. Va a ser el estadio más moderno del fútbol español, a falta de los requisitos que tenga que cumplir", comentó Louzán en la clausura de la III edición del foro Business Sport Forum organizado por los diarios Expansión y Marca en el espacio Meeting Place de Madrid.