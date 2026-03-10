Javi Rayo 10 MAR 2026 - 08:58h.

El entorno de Fernando Alonso empieza a deslizar la posibilidad de una pronta retirada

Esta no es la Fórmula 1 de la que nos enamoramos

Fernando Alonso ha empezado la temporada 2026 como acabó la última, muy lejos de los tiempos de los líderes de la parrilla. El desastre dentro de Aston Martin ya es total y aunque Adrian Newey se afana por elevar las esperanzas, pensar a día de hoy en una victoria de Fernando Alonso en este Mundial parece una quimera. Fue precisamente el gurú de la F1 moderna quien verbalizó públicamente el dolor que sufre tanto Fernando como Lance Stroll cuando se suben al malogrado AMR26. Y son esos dolores los que podrían hacer que el dos veces campeón del mundo cuelgue el mono antes de lo que hubiésemos pesando y querido.

Fernando Alonso acaba contrato en 2026 y aún no ha renovado

Emilio Pérez de Rozas desvela en su artículo en El Periódico que hay personas dentro del entorno de Fernando Alonso que han puesto la lupa en los dolores en la muñeca izquierda y las cervicales como un desencadenante a futuro de la posible retirada de Fernando Alonso antes incluso de que acabe la temporada 2026. Según la citada información, el AMR26 "destroza y machaca las cervicales de Fernando y provoca un dolor tremendo en su ya dañada mano izquierda". Pérez de Rozas afirma que "no debería descartarse la posibilidad de que Alonso plante a la mueva F1 para jubilarse antes de tiempo". En los últimos años el piloto asturiano ya ha hablado abiertamente de la retirada aunque nunca ha puesto fecha de caducidad a su extensa trayectoria en el 'Gran Circo'.

Un horizonte -el de Fernando- que ya se estarían temiendo en la cúpula de Aston Martin. Ahora parece entenderse mejor las alabanzas públicas de Adrian Newey en la previa del GP de Australia, donde Fernando Alonso tuvo que abandonar en las primeras vueltas para no agravar el problema de desabastecimiento de componentes por culpa de la mala gestión y planificación de Honda. Fernando es un sufridor, en lo físico y el lo emocional, él mismo lo dijo: "Estaría tres horas corriendo con las vibraciones si estuviéramos luchando por podios o victorias". Sin embargo, ni el escenario más optimista en Aston Martin les coloca luchando por los puntos en los próximos meses. Veremos qué teclas son capaces de tocar entre Adrian Newey, Lawrence Stroll y Koji Watanabe para convencer a Fernando Alonso, no sólo de acabar la actual temporada si no renovar, al menos, por un año más.