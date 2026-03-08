La viral acción de Franco Colapinto en la salida del GP de Australia que pudo terminar en tragedia

Alberto Cercós García 08 MAR 2026 - 12:25h.

Franco Colapinto deja una de las imágenes del Gran Premio: sus reflejos a la mala salida de Liam Lawson

Esta no es la Fórmula 1 de la que nos enamoramos

Compartir







El Gran Premio de Australia ha dejado varios detalles importantes. El más claro es haber visto el domino de Mercedes, tal y como se esperaba en pretemporada. Otro de los más significativos tiene que ver claramente con el enfado de muchos pilotos con la nueva reglamentación. Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton o Fernando Alonso no han podido ocultar la frustración que el pilotar estos monoplazas tan limitados. Y, por otro lado, en lo que es puramente la carrera, hay poca cosa que destacar. Sí, la batalla entre Charles Leclerc y George Russell ha sido frenética, pero artificial; y sí, la remontada de Verstappen puede calificarse como una nueva proeza por su parte. También se puede hablar del ridículo de Aston Martin y Alonso, o del bajonazo con Carlos Sainz y Williams. Pero sin lugar a dudas hay una acción que destaca por encima del resto y que ya se ha hecho viral por todo el mundo.

En la salida no solo destacó Alonso, que pasó de la decimoséptima posición a la décima; sino también los reflejos de un Franco Colapinto, que evitó gracias un accidente que pudo terminar fatal. El Racing Bulls de Liam Lawson no salió nada bien. Le costó arrancar en los primeros metros y fueron varios los pilotos que tuvieron que evitar chocar con él. Pero Colapinto no le vio hasta estar realmente cerca. Otros monoplazas ocultaron lo que pasaba al Alpine del argentino, quien tiró de unos excelentes reflejos para evitar comerse a Lawson. De haber pasado eso, otro gallo cantaría y de una tragedia enorme estaríamos hablando.

PUEDE INTERESARTE Fernando Alonso tan solo dura 14 vueltas en Australia: de una notable salida a un final esperado

"Tuve muchísima suerte. Son cosas que pueden pasar con estos nuevos coches, pero fue muy peligroso y bastante arriesgado, así que me alegro de haberlo superado. Golpeé un poco el muro con la parte trasera derecha, pero en general fue solo eso", explica desde Australia el piloto de Alpine.

PUEDE INTERESARTE Honda increpa a Adrian Newey su actitud y zanja los rumores de 'romper' con Aston Martin

La reacción de George Russell al ver la salvada de Colapinto

Otro momento viral que está circulando por las redes sociales lo protagoniza George Russell. El inglés, claro dominador del fin de semana tras haber logrado la 'pole' y la victoria en la carrera, se enfunda el traje de favorito para ganar el Mundial. No solo porque Mercedes tiene, al menos por ahora, el mejor coche y el mejor motor; sino porque el resto de rivales está muy por detrás de ellos.

Antes de subirse al podio con Kimi Antonelli y Charles Leclerc, Russell ha tenido una reacción viral -precisamente- a la acción de Colapinto. En la salita donde los tres pilotos se encuentran antes de salir al podio, donde la FIA les pone las repeticiones de la carrera para que reaccionen, Russell no ha podido esconder su asombro ante los reflejos del piloto de Alpine. De los tres, Russell es quien más ha saltado. Y es que lo que ha salvado el argentino no tiene nombre.