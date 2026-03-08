Honda increpa a Adrian Newey su actitud y zanja los rumores de 'romper' con Aston Martin

Alberto Cercós García 08 MAR 2026 - 10:23h.

Desde Honda no 'aceptan' las duras declaraciones de Adrian Newey y responden con contundencia

La tensión entre Aston Martin y Honda aumenta con el paso de los días. No está siendo un inicio de 2026 sencillo para el proyecto, hasta tal punto que las discrepancias están a la orden de la jornada. Mientras el Gran Premio de Australia se sucedía con los Mercedes dominando las sesiones más importantes, en el box de Aston Martin la consigna era clara: minimizar daños para poder llegar a China y correr. Un objetivo cero suculento pero que ha provocado ver a Fernando Alonso y a Lance Stroll aparcar el AMR26 antes de hora. El fin de semana roza el ridículo y eso, Adrian Newey, lo sabe a la perfección. El veterano ingeniero fue uno de los protagonistas del pasado jueves. En rueda de prensa, junto con otros jefes de equipo, reconoció el descontento que hay con Honda. No solo por lo malo que es el motor en sí, sino porque en Aston Martin se sintieron engañados por los japoneses.

Newey fue tajante al respecto. "Empezamos a darnos cuenta de todo ello en noviembre del año pasado. Fue cuando Lawrance, Andy Cowell y yo fuimos a Tokio para discutir los rumores que sugerían que la unidad de potencia no estaría lista para la primera carrera. Además de eso, expusieron que había menos gente y que gran parte del equipo original no volvería al trabajo", confesaba un Newey con cara de pocos amigos. Y es que más allá de los problemas de vibración y fiabilidad, en Aston Martin se habían sentido ninguneados por la fábrica japonesa. En Honda, sin embargo, reculan y discrepan a Newey todo lo que dijo.

Honda se defiende, pero reconoce que algo falla

Ikuo Takeishi, el Director General de la División de Automovilismo de Honda Racing, confiesa en AutoSport que la situación en la fábrica se parece a lo que contó Newey. Pero hay matices. "Es cierto que, tras la interrupción del desarrollo a finales de febrero de 2022, muchos empleados de Sakura se marcharon a otros departamentos. Desde entonces, hemos recuperado a un número significativo de miembros. También hemos incorporado a gente nueva y con talento. No creo que, solo por ser nuevos, no sean buenos. Hemos incorporado a gente talentosa y bien cualificada. En cuanto a la plantilla, ahora tenemos una plantilla similar. Sin embargo, debemos admitir que nos llevó tiempo llegar a donde estamos ahora", detalla.

Toda esta situación, además, hizo que mucha gente llegase a la conclusión que -más pronto que tarde- Aston Martin intentaría 'divorciarse' de Honda. Takeishi zanja ese rumor. "Al menos, no he oído nada al respecto directamente. Lo que necesitamos es garantizar la fiabilidad y mejorar el rendimiento. En eso quiero centrarme", apunta.