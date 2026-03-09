Quién es Bruno del Pino, el sobrino de Pedro de la Rosa que ya ha ganado su primera carrera en Fórmula 3

Redacción ElDesmarque Madrid, 09 MAR 2026 - 10:56h.

La nueva perla del automovilismo español y familiar de Pedro de la Rosa logra su primer triunfo en F3

Fernando Alonso tan solo dura 14 vueltas en Australia: de una notable salida a un final esperado

Ha nacido una nueva perla en el automovilismo español. Bruno del Pino se ha convertido en uno de los nombres más importantes del fin de semana después de ganar su primera carrera en la FIA Formula 3. El piloto barcelonés de 19 años es sobrino del expiloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa y este sábado, desde la pole, logró su primera victoria en el estreno del Mundial en el circuito de Albert Park en Melbourne. El piloto de Van Amersfoort Racing (VAR), uno de los equipo más importantes de la categoría, lo hizo en la carrera sprint quedando por delante de su compañero, el francés Enzo Deligny y de Brando Badoer, hijo de Luca Badoer, también expiloto de Fórmula 1. Esta es la segunda temporada de Bruno en el Mundial y no hay mejor manera de empezar que ganando una carrera. En la primera, a los mandos del MP Motorsport quedó 23º obteniendo tan solo 16 puntos y un podio. El español quiere seguir los pasos de Mari Boya y Pepe Martí, las dos últimas promesas españolas que han pasado por F3, y realizar un gran año para intentar encontrar un hueco en la parrilla de Fórmula 2 para el año que viene y continuar así con el sueño de llegar a Fórmula 1.

En un fin de semana gris para el automovilismo español, la victoria de Bruno del Pino fue el único destello de esperanza e ilusión. En la categoría reina, Fernando Alonso y Carlos Sainz comenzaron la temporada de manera decepcionante. El primero, tras clasificar 17º el sábado y realizar una salida espectacular el domingo donde se pondría décimo en tan solo 3 curvas aprovechando el caos de las baterías del nuevo reglamento, no conseguiría acabar la carrera por problemas en su unidad de potencia. Carlos Sainz no pudo ni siquiera salir a pista el sábado por problemas en su Williams y clasificaría penúltimo, por delante de Lance Stroll, que tampoco salió a pista. El madrileño acabó 15º el domingo, superando tan solo al Cadillac de Sergio Pérez y al Aston Martin de Stroll. En Fórmula 2, la suerte no sería distinta. Mari Boya tuvo un accidentado fin de semana con dos salidas de pista que acabarían en el muro. Una en la clasificación del viernes que le hizo ser último y otra el sábado en la sprint que tendría el mismo resultado. En la carrera del domingo fue 13º. En Indycar, después de ganar la primera carrera de la temporada con un dominio absoluto, Álex Palou no pudo acabar la de este fin de semana por un toque con Rinus Veekay.

Bruno clasificó 12º el viernes y eso le hizo salir desde el primer puesto el sábado en la carrera sprint. La salida del barcelonés fue perfecta y la amenaza de Enzo Deligny, compañero de equipo del español, fue disipándose según avanzaba la carrera. Todo se puso de cara cuando apareció un problema conjunto que impedía a los pilotos abrir el DRS. Esto facilitaba todavía más el trabajo a Bruno. Por detrás, cuando quedaban 12 vueltas, Louis Sharp y James Wharton compañeros de equipo de Prema tuvieron un accidente que desplazaría las barreras TecPro. Los comisarios sacarían la bandera roja y la carrera no se volvería a reanudar. Parece que el destino había elegido a Bruno. Lo único negativo de la jornada fue que no se repartieron la totalidad de los puntos porque no se había completado la mitad de la prueba. En la carrera del domingo Bruno acabó 4º.

"Estoy muy feliz aunque con un sentimiento un poco mixto. Es verdad que la victoria me llena de ilusión, de alegría, pero es verdad que hemos sumado la mitad de puntos de cara al campeonato" declaró Bruno a DAZN al acabar la carrera. También tuvo un momento emotivo con su tío, Pedro de la Rosa, donde los dos hablaron de lo que suponía esta victoria.

Bruno del Pino sigue los pasos de David Vidales, Pepe Martí y Mari Boya y se convierte en el siguiente español que gana de una carrera en Fórmula 3. El de Barcelona parece que ha hecho un 'click' en su cabeza y quiere volver a repetir los grandes resultados que tuvo en 2024 en la Eurocup-3. El automovilismo español no deja de sacar talento y la actuación de Bruno de este fin de semana nos hace soñar con tener más de los nuestros cerca de la Fórmula 1.