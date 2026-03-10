Pablo Sánchez 10 MAR 2026 - 09:36h.

A Simeone se le escapa la sonrisa cuando le preguntan por Griezmann y su futuro: "La gente va a estar contenta"

Completó un encuentro sobresaliente

Antoine Griezmann ha acaparo muchos focos durante las últimas semanas ante su posible salida rumbo a Estados Unidos. El Orlando City apostó fuerte por su fichaje inmediato y durante un tiempo estuvo más fuera que dentro, aunque tanto el director deportivo como su presidente quisieron zanjar el tema por el momento. Todo apunta a que el francés no se marchará a corto plazo del Metropolitano y su felicidad durante el duelo frente a la Real Sociedad invitaba a pensar en ello.

El Atlético superó a la Real Sociedad en un duelo muy entretenido que acabó en triunfo. Durante el encuentro se pudo ver a un Griezmann muy feliz, metido en un encuentro que muchos tildaron que podría ser el último del galo como jugador rojiblanco. Pero los últimos movimientos de los clubes apuntan a que no será así. Ante el interés del Orlando, la respuesta casi definitiva del cuadro madrileño ha sido la de remitirse a su contrato.

Y esa tranquilidad que durante un tiempo se esfumó de las oficinas y de la mente de Griezmann, parece estar de vuelta. Frente a la Real Sociedad se le vio contento y con fluidez, solidario y a la vez receptivo con los piropos de la grada tal y como atestiguan las cámaras del programa de Movistar El Día Después. El momento final saltando junto a sus compañeros y la afición para celebrar la victoria sirven de gran ejemplo.

El Atlético cierra el debate

Por el momento, tanto Mateu Alemany como Enrique Cerezo echaron la llave a cualquier posibilidad de que Griezmann se marcha rumbo a Orlando de momento. El director deportivo se limitó, en sus últimas declaraciones, a incidir en que aún le quedan dos años de contrato por delante y no hay ninguna intención de que se marche antes.

"No veo mayor novedad. Va a seguir con nosotros. está en un momento de forma extraordinario, está haciendo unos partidazos. Le van a aplaudir como siempre", completó.