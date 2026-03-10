Redacción ElDesmarque Madrid, 10 MAR 2026 - 11:43h.

Fernando Alonso entró a boxes a cambiar neumáticos y los mecánicos de Aston Martin no tenían preparada una de las ruedas de su coche

Los dolores en la mano y las cervicales podrían llevar a Fernando Alonso a dejar la F1 antes de final de temporada

La situación de Aston Martin y Fernando Alonso empieza a rozar lo surrealista. Tras unos test de invierno donde el coche verde no pudo casi ni rodar por problemas derivados de la unidad de potencia fabricada por Honda, el equipo inglés llegaba con pocas expectativas a la primera carrera de la temporada y el resultado acabó siendo peor de lo que pensaban. Alonso no salió a pista en la primera sesión de entrenamientos libres y Lance Stroll solo dio 3 vueltas y fue último. En la FP2 la situación mejoró un poco pero no demasiado. El piloto asturiano consiguió dar 18 giros clasificando vigésimo y su compañero 13, acabando el entreno justo detrás del español. El sábado todo seguiría más o menos igual. En la tercera práctica Stroll no rodó y Alonso fue 18º con 20 vueltas. La clasificación era la primera prueba de fuego para ver donde estaba Aston Martin respecto al resto de equipos y lo visto en los test y entrenamientos libres se acabó confirmando. Los dos coches de la escudería británica cayeron en Q1, con un incombustible Fernando Alonso que estuvo a punto de meterse en Q2. Lance Stroll fue último tras no poder salir a pista y Alonso 17º. La carrera del domingo no iba a ser diferente y, pese a la magistral salida del piloto español, ninguno de los dos pilotos pudo acabarla.

Adrian Newey culpa a Honda

Antes de que todo esto ocurriera, Adrian Newey jefe de equipo de Aston Martin, lanzó varios dardos a Honda por las pésimas prestaciones que había mostrado el motor durante los test. "Empezamos a darnos cuenta de todo ello en noviembre del año pasado. Fue cuando Lawrence, Andy Cowell y yo fuimos a Tokio para discutir los rumores que sugerían que la unidad de potencia no estaría lista para la primera carrera. Además de eso, expusieron que había menos gente y que gran parte del equipo original no volvería al trabajo", dijo el genio de la aerodinámica en la rueda de prensa del viernes. Además, el inglés respondió de manera tajante a la pregunta de si habrían firmado con la fábrica japonesa conociendo esta información: "No". La guerra civil acababa de comenzar

La crisis de Aston Martin también afecta a los mecánicos

El colmo del mal momento de Aston Martin llegó en la parada en boxes de Fernando Alonso durante el Gran Premio de Australia. El piloto asturiano entró a hacer el único cambio de ruedas que estaba previsto y si la carrera ya estaba yendo mal, el pit stop empeoró la situación. Los mecánicos sacaron los neumáticos blandos para colocarlos en el monoplaza de Alonso y se olvidaron de la rueda trasera izquierda. El asturiano no fue el único perjudicado ya que Lance Stroll también iba a realizar su parada y se vio obstaculizado por el descuido del equipo. El vídeo, grabado desde las entradas vip del circuito de Albert Park, ya está dando la vuelta al mundo y describe a la perfección el mal momento por el que está pasando la escudería británica.

El piloto asturiano fue claro al acabar la primera carrera carrera de la temporada y cree que para la carrera de China del fin de semana que viene la cosa no va a cambiar: "Para China la verdad es que no hay tiempo, por eso tenemos que tener máxima precaución aquí, porque lo que tenemos es lo que vamos a correr en China. Luego para Japón igual hay alguna mejora ojalá y más repuestos. Para Japón creo que llegan más baterías y ahí podemos ya un poco forzar el coche sabiendo que podemos repararlo", contó Alonso. Lo que está claro es que el español no se va a rendir. "Tendremos el mismo coche y la misma unidad de potencia la semana que viene así que espero otro fin de semana duro, pero no podemos rendirnos. Tenemos que seguir probando soluciones diferentes, sobre todo en el chasis, para tratar de entender mejor el paquete en general" dijo el de Oviedo.