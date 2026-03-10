El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 27, con el Real Betis como favorito para la quinta plaza

Así terminará LALIGA según el Big Data

Quedan 11 jornadas para que LALIGA EA SPORTS llegue a su fin y son muchas las posiciones que tienen abierta una batalla total. Comenzando por el título, donde los cuatro puntos de diferencia entre Barça y Real Madrid no cierran la puerta a ninguna opción, siguiendo por la clasificación a Europa y terminando por el descenso, donde el Real Oviedo es el que más complicado lo tiene.

El Barça, favorito para llevarse el título

Los de Hansi Flick rescataron los tres puntos de San Mamés gracias a un golazo de Lamine Yamal y lograron así mantener la distancia de cuatro puntos respecto a su perseguidor, el Real Madrid. Eso ha llevado a que el Big Data dé a los culés un 86% de opciones de llevarse el trofeo al final de la temporada.

Pero nunca hay que dar por muertos a los blancos, que se aferrarán a ese 14% para pelear en los más de dos meses que restan de competición.

La pelea por la quinta plaza de LALIGA

El Atlético de Madrid y el Villarreal pelearán por la tercera y cuarta plaza, pero tienen prácticamente asegurado su billete para la próxima edición de la Champions League.

Eso sí, como el fútbol español se haga con la plaza extra para la UCL, la pelea por la quinta posición va a acaparar mucho protagonismo, porque está que arde.

El Real Betis es el favorito con un 59,5% de opciones de mantenerse en esa posición, pero el Celta de Vigo y la Real Sociedad aprietan fuerte por detrás. Los celestes tienen un 26,1% de adelantar a los verdiblancos, mientras que el equipo txuri urdin contaría con un ligero 5,1%. A la lucha por la sexta plaza se sumaría el Athletic Club, con un 9,2%.

El Real Oviedo, desahuciado y el Levante, al filo

La pugna por la permanencia no se queda atrás en emoción, aunque lo cierto es que el Real Oviedo tendría que llevar a cabo un milagro para salvarse. Ahora mismo, caerían a LALIGA Hypermotion con un 96,9% de posibilidades.

No muy lejos está el Levante, al que el Big Data le da tan solo un 26,2% de salvarse. El Elche sería el equipo que les acompañaría según Driblab, con un 47,7% de opciones de caer pese a la gran primera vuelta que realizaron.

No se pueden despistar Mallorca y Deportivo Alavés, con un 32,7% y 37,2% de probabilidades, respectivamente.