Pablo Sánchez 10 MAR 2026 - 10:40h.

El dardo de Álvaro Arbeloa al vestuario del Real Madrid: "Estoy muy feliz por la gente que ha querido venir"

Afronta con sensibles carencias la ida de los octavos de Champions frente al Manchester City

El Real Madrid encara los octavos de final de la Champions con muchas dudas en su vestuario. El equipo atraviesa un momento delicado, con LaLiga a cuatro puntos y una eliminatoria frente al Manchester City con media plantilla KO. Arbeloa no podrá contar con un buen puñado de lesionados y la convocatoria ante el Celta del pasado sábado evidencia las carencias del equipo. El técnico tendrá que volver a hacer malabares con la alineación.

Arbeloa afronta un momento importante para su futuro en el Real Madrid, un debate que lleva abierto casi desde que se sentó en el banquillo para suplir a Xabi Alonso. El míster no ha encontrado aún ese cambio que demanda el madridismo y su trabajo sigue en entredicho. Por ello, el examen que se avecina es de los más importantes del curso.

Como decíamos, uno de los mayores problemas que se encontrará el Madrid ante los de Guardiola y en próximas citas tiene que ver con la enfermería. Faltan dedos para contar las ausencias del conjunto blanco, una situación que, según el exmadridista José María Gutiérrez Guti, juega en contra del trabajo que pueda desempeñar Arbeloa.

Guti, durante una entrevista en EFE, defiende el trabajo del míster y es consciente de la dificultad de trabajar sin todas tus armas disponibles. Defiende que cuando llegó ya había varios jugadores lesionados y que, en ese sentido, la suerte tampoco ha jugado a su favor.

Las defensa de Guti a Arbeloa

"Es un caramelo envenenado lo que le han dado a Álvaro, no solo por el hecho de tener que empezar en mitad de temporada, sino porque cuando llegó ya había muchas lesiones. Lleva unos meses y no es que haya menos lesiones, hay más. No puedes ver todo lo que puede dar un entrenador cuando hay tantas lesiones. Todos tenemos mucha ilusión en Álvaro, sabe muy bien lo que es la casa, pero no tiene todas las herramientas para poder poner todo de su parte para que esto vaya bien", comentó Guti.