Joaquín Anduro 08 MAR 2026 - 22:19h.

Vinicius lo ha jugado prácticamente todo con Arbeloa y ya lo nota

Thiago Pitarch se asienta como titular en el Real Madrid con aviso de Arbeloa: "Tenemos que valorar más la cantera"

El Real Madrid afronta dos semanas clave antes del último parón de selecciones de la temporada que pueden marcar el resto de la campaña, con la eliminatoria de octavos de Champions ante el Manchester City y los duelos ligueros contra el Elche y el Atlético de Madrid. Una serie de encuentros que afronta Álvaro Arbeloa con Kylian Mbappé lesionado y forzando para estar y con Vinicius Jr. al límite tras reconocer que está "un poco cansado".

El futbolista brasileño, exceptuando el partido de Mestalla que se perdió al tener que cumplir sanción, lo ha jugado todo desde la llegada del técnico salmantino al banquillo del primer equipo. En total son siete encuentros en LALIGA EA Sports al restar ese en Valencia, los cuatro de Champions League e incluso el duelo de la eliminación en Copa del Rey en Albacete, donde el entrenador blanco destacó su "compromiso".

Una situación que contrasta con la vivida con Xabi Alonso, que le sustituyó varias veces incluyendo el Clásico liguero en el Santiago Bernabéu que desembocó en una de las imágenes que le costaría el despido ante el visible cabreo de Vinicius camino de banquillo. Sin embargo, ahora Vinicius comienza a pagar esta carga de minutos y ya, tras el choque de Balaídos en el que no estuvo fino, reconoció el cansancio sobre sus piernas.

Vinicius reconoció en Balaídos el cansancio ante los últimos partidos

"Justo hoy estaba un poco cansado porque he jugado muchos partidos en los últimos días pero hay que estar preparado para los buenos partidos. Toca descansar bien en casa para este miércoles, que tenemos tiempo. Hay que recuperar bien para hacer un buen partido y que la afición esté con nosotros", explicó Vini en los medios del Real Madrid.

Los problemas físicos de Kylian Mbappé han aumentado la dependencia de Arbeloa con Vinicius, erigido en el líder individual en el ataque y, salvo giro de guion, así será ante el Manchester City. El conjunto merengue apurará las opciones de que el francés vuelva tras el tratamiento recibido en Francia durante los últimos días pero, en caso de no lograrlo, el 7 madridista será la referencia en el gran clásico europeo de los últimos años.