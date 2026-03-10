David Torres 10 MAR 2026 - 13:35h.

Juan Roig, en el acto de presentación de resultados de la empresa en el centro de coinnovación en Paterna (Valencia), ha respondido a la pregunta del millón en Valencia: ¿Comprará el Valencia CF a Peter Lim? Desde hace años la rotura social entre la propiedad del club y el empresario singapurés es evidente. Ni colocar en la presidencia del club a su hijo, Kiat Lim, que acaba de cumplir un año al frente de la entidad, ha conseguido reducir el abismo que hay.

La afición valencianista sabe que Peter Lim se irá cuando venda el club, pero para eso tiene que recibir una oferta que le satisfaga, si es que decide traspasar la propiedad. En ese escenario hay pocos empres

La respuesta de Juan Roig a la posible compra del Valencia CF

"Me has hecho la pregunta del Valencia CF y me has desestabilizado", ha reconocido Roig ante las preguntas de la prensa sobre si se plantea algún día en convertirse en el propietar del Valencia CF, club del que fue accionista su familia en el pasado y que presidió su hermano Paco Roig a mediados de los años 90.

"Me cuesta más gestionar el Valencia Basket que Mercadona. La gente no se lo cree, pero me cuesta más. Un club deportivo es otra galaxia. No contemplo en absoluto la compra"

Inmediatamente Juan Roig ampliaba su respuesta: "Me has hecho la pregunta del Valencia CF y me has desestabilizado. La respuesta típica es que no estamos en la rueda para hablar de esto del deporte. Pero te voy a decir algo. Me cuesta más gestionar el Valencia Basket que Mercadona. La gente no se lo cree, pero me cuesta más. Un club deportivo es otra galaxia. No contemplo en absoluto la compra. Me lo pregunta mucha gente, pero con el Valencia Basket tengo bastante"

"La gente no se lo cree, pero me cuesta más. Un club deportivo es otra galaxia. No contemplo en absoluto la compra", ha insistido el presidente, que entre otras muchas cosas, es además mecenas del Maratón Valencia, propietario del club de basket de la ciudad y que apoya al deporte valenciano a través de la Fundación Trinidad Alfonso. "Con el Valencia Basket tengo bastante", ha zanjado.