El Real Madrid se juega la temporada con Mbappé lesionado y con Vinicius al límite: "Estaba un poco cansado"

Confía en las capacidades del equipo pese a las bajas

Fede Valverde compareció ante los medios para analizar el partido de ida de los octavos de Champions ante el Manchester City. El duelo en en Santiago Bernabéu llega en un momento complicado para el Real Madrid, después de ver cómo se escapaba el Barcelona a cuatro puntos en LaLiga y con un buen puñado de bajas. El uruguayo, que será de la partida, espera con ganas y confianza la cita. En rueda de prensa, desgranó cómo llega el equipo y se desvinculó de cualquier polémica que tenga que ver con la que generó la marcha de Mbappé y Bellingham estos días para ser tratados de sus respectivas lesiones.

Valverde, ante la pregunta realizada por Sergio Horas para el Desmarque, se limitó a demostrar su confianza en los servicios médicos del club y esquivó más valoraciones refiriéndose de nuevo a la visita del Manchester City al Santiago Bernabéu. "Aquí tengo todo, el Madrid es el mejor club del mundo, están las mejores personas. Siempre estaría dispuesto aquí a mejorar, confío en muchas personas dentro del Madrid, tengo una persona que es mi mano derecha, un fisio que confío mi cuerpo en él. Dejo todas las soluciones a lo que él piensa. Mi cabeza ha estado cien por cien pensando desde el Celta en el City, como cualquier otro compañero. Lo de fuera no nos va a involucrar. Estamos enfocados en lo que tenemos que hacer, en dar lo mejor cada uno y que pueda ser una gran noche", sentenció.

La valoración de Valverde

Ausencia de Mbappé: "Es un jugador muy importante para nosotros, pero yo como jugador ahora estamos enfocados en lo trabajado estos días, al que le toque dar el máximo, los necesitamos a todos para esta clase de partidos. Es muy importante que todos demos el cien por cien".

Canteranos y Thiago Pitarch: "Feliz de la vida de que se le estén dando oportunidades a los jóvenes. Están trabajando de una manera espectacular, corren demasiado y eso es de agradecer, que vengan con ganas e ilusión, con ese honor de la camiseta que tienen puesta. Habla bien de ellos. Thiago lo está haciendo bien pero recalco que sean personas humildes fuera del campo. Yo valoro eso".

Plantilla: "Todos, desde el primer jugador al último. Aquí todos nos estamos dejando la vida cada día para que las cosas mejoren y vayan bien y la afición se sienta orgullosa de nosotros, de que los jugadores demos el máximo. La afición tiene que estar orgullosa de cuando hagamos bien las cosas. Todos tiramos para el mismo lado, del primero al último. Parte del cuerpo técnico también estamos muy unidos".