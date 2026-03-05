David Torres 05 MAR 2026 - 15:38h.

A pesar de encarrilar el Nou Mestalla e incrementar el gasto en fichajes, la herida social sigue abierta

Kiat Lim Año I: Nou Mestalla, fichajes, distanciamiento social y miedo al descenso cuando fijó Europa como meta

ValènciaKiat Lim cumple un año al frente de la presidencia del Valencia CF, un periodo de 365 días en el que el club ha avanzado en las obras del Nou Mestalla y se ha aprobado una profunda operación económica para financiarlas, se ha producido una reforma en la dirección deportiva, y el equipo vuelve a luchar por no descender. En este año, el hijo del máximo accionista del club, Peter Lim, ha estado en Valencia en tres ocasiones pero en ninguna ha estado en Mestalla para presenciar un partido del Valencia CF y escuchar a la afición, que critica a su padre en cada encuentro pidiéndole en el minuto 19 que se vaya.

Las tres visitas de Kiat Lim a Valencia: Nou Mestalla antes que Mestalla

La primera fue una visita fugaz en marzo de 2025; dónde el día 3 fue nombrado y el 5 ratificado. El motivo era para coger el testigo en la presidencia de Layhoon Chan. En esa primera visita en estos doce meses aprovechó para reunirse en Paterna con el equipo y visitar el Nou Mestalla. Se marchó antes de que el conjunto de Mestalla jugara en el templo.

En verano, a La Nucía

La segunda oportunidad fue en verano. El dirigente, tras elegir a Ron Gourlay, ratificar a Carlos Corberán y nombrar director general a Javier Solís en Singapur en mayo, el presidente vino en verano y estuvo reunido con la cúpula del club en julio. Aquel viaje se recuerda porque presenció en directo al VCF Mestalla en La Nucía junto al Príncipe de Johor. Fue un partido a puerta cerrada.

Dio la cara en la Junta, pero no en el campo

La tercera ocasión fue para la junta de accionistas de diciembre. En hijo del máximo accionista dio la cara ante los socios de la entidad pero no pisaba el coliseo valencianista. De tal forma, no ha presenciado aún ni un partido en Mestalla siendo presidente (sí lo hizo de más joven en los primeros tiempos de Peter Lim).

En junio de 2025, el club firmó un préstamo de 322 millones de euros con Goldman Sachs para reestructurar la deuda a largo plazo y asegurar la finalización de las obras del Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para el verano de 2027. Ahí Kiat Lim se desplazó también a Estados Unidos para participar en las conversaciones. Todavía estaba Layhoon en el cargo.

La herida social, sigue vigente

El caso es que, aunque fuera del campo se haya incrementado la inversión en fichajes y el Nou Mestalla haya avanzado considerablemente, Kiat Lim no ha podido reducir la herida social. El descontento de gran parte de los seguidores sigue presente. El delicado panorama sobre todo en el plano deportivo mantiene abierta una profunda fractura entre la propiedad y la afición, que en repetidas ocasiones ha expresado su malestar ante el progresivo deterioro del equipo en la tabla, hasta el punto de comprometer su continuidad en la máxima categoría.