El Valencia CF da un paso casi definitivo hacia la salvación

Notas y uno por uno del Valencia CF ante Osasuna: Tres sobresalientes y dos suspensos

Compartir







ValenciaEl Valencia CF tras su victoria contra Osasuna dio un paso casi definitivo para la salvación. Los de Carlos Corberán ponen tierra de por medio, tienen un calendario favorable por delante y se han demostrado, lo primero ante sí mismos, que son capaces de algo más que estar luchando por el descenso. Ha necesitado el equipo tener un pelín de suerte en algunos detalles definitivos y, sobre todo, acierto en los fichajes para encontrar el tono en una temporada en la que pasó muchos meses a la deriva.

Los tres fichajes, al campo

Llevamos dos semanas en las que los tres fichajes del mercado de invierno fueron titulares y, además, trascendentales en el resultado. Unai Núñez en la zaga, haciendo raya junto a Eray Cömert; Guido Rodríguez manejando a su antojo el centro del campo, y Umar Sadiq inventándose otro gol para que su "bro" Ramazani lo marcara, han permitido a los de Corberán sumar tres puntos de oro.

Los tres llegaron en el mercado de invierno en distintas condiciones. Sadiq en propiedad; Unai Núñez cedido y Guido en propiedad pero con fecha de caducidad.

Viendo el rendimiento de los tres ante Osasuna y lo que aportan en el campo, bien haría el Valencia CF de Peter Lim, Kiat Lim y Ron Gourlay en preparar la chequera y atar al centrocampista, sobre todo, y al central para la temporada próxima.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF frena a Osasuna y pone distancia con el descenso

En el fútbol está todo inventado

En el fútbol está inventado casi todo aunque Meriton quiera a veces marcar sus propias normas. Elogio la intención de Gourlay de dar estabilidad al proyecto y que eso pase por mantener a Corberán. Aceptamos barco, pero si tú adoptas esa decisión, debes ser consecuente y creo que el mercado de invierno o el fichaje de Renzo Saravia demuestran que así es: Mantenemos al entrenador y le damos jugadores.

Guido Rodríguez, capitán general en esta Valencia, Unai Núñez y Sadiq son el ejemplo.

Y es que, al final todo se reduce a invertir en el césped, a centrar tu foco en el fútbol o no. Cuando el Valencia CF de Peter Lim lo ha hecho, y se ha puesto en manos de profesionales y les ha dado armas, el equipo ha ido para arriba. Sucedió con Marcelino y Mateu Alemany y volverá a pasar ahora si se mantiene la tendencia de esta campaña y siguen invirtiendo en fútbol. Con buenos jugadores es más sencillo ganar partidos y estar luchando por objetivos más satisfactorios que no tener que mirar con angustia la clasificación para ver quién está abajo o si el descenso se acerca. Guido Rodríguez, capitán general en esta Valencia, Unai Núñez y Sadiq son el ejemplo. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@megamedia.es