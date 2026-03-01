David Torres 01 MAR 2026 - 18:17h.

Partido trascendental para los locales

ValenciaEl Valencia CF ganó ante Osasuna en el encuentro correspondiente a la Jornada 26 disputado en Mestalla. Un solitario gol de Largie Ramazani de penalti en la segunda parte hizo justicia a los méritos de ambos conjuntos. Osasuna ve frenada su racha de seis partidos sin perder mientras que el Valencia CF pone tierra de por medio con el descenso.

El Valencia CF, más necesitado que su rival, y con apoyo de su afición, se fue a por su rival desde el primer minuto. Buscando a Sadiq y Ramazani, que crearon muchas dudas en la defensa de Osasuna. Tardó 18 minutos en salir Osasuna y, a balón parado, tras un córner, ponía en apuros a Dimitrievski.

El primer disparo a puerta del Valencia CF, no obstante, llegaría en el 25. Ramazani centraba atrás y el remate franco de Rioja era despejado por la zaga. A la jugada siguiente, los valencianistas pidieron penalti por mano de Herrando tras tiro de Ramazani, pero el colegiado no la pitó porque el brazo estaba apoyado en el suelo.

El Valencia CF dominaba pero su lentitud en las transiciones impidió generar más peligro en la meta de Sergio Herrera que apenas tuvo que intervenir. De hecho, fue junto a Dimitrievksi, uno de los espectadores de excepción de esta primera mitad.

Tras el paso por vestuarios y sin cambios en ningún equipo, Osasuna inquietó pronto con un cabezazo de Budimir que se fue alto por poco.

La respuesta del Valencia CF fue una llegada de Ramazani que se fue fuera por poco. Herrera se equivocó en el saque, dejó solo a Rioja pero este no supo girarse a tiempo.

Penalti sobre Sadiq, perdona la roja a Sergio Herrera

El Valencia CF se quitó la presión de Osasuna y generó tres ocasiones muy claras, pero ni por esas marcó. Tuvo que ser a la cuarta, cuando los de Mestalla se adelantaron en el marcador. Sergio Herrera derribó a Sadiq cuando lo encaraba tras una buena salida de Ugrinic.

Ramazani, el nuevo especialista, anotó su disparo pero Gayà entró en el área y lo anuló el colegiado. A la segunda, el belga tampoco falló. El colegiado, eso sí, perdonó la roja al meta de Osasuna.

El equipo de Lisci reaccionó, hizo un triple cambio, modificó su esquema y, de córner, se fue a por el empate. El Valencia CF resistió hasta el último minuto en el que subió Sergio Herrera a rematar para lograr el empate. El meta arrolló a Dimitrievski para meterlo dentro de la portería. Fue falta y no hubo tiempo para más.