Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Osasuna en la jornada 26 de LALIGA

Cordero Vega no dudó, el brazo estaba apoyado en el suelo

ValenciaEl Valencia y el Osasuna empatan sin goles al descanso después de una primera mitad en la que los locales lograron crear varias ocasiones de peligro, con hasta siete remates a puerta. Uno de ellos, quizá el más claro, generó la polémica del partido. El colegiado Adrián Cordero como árbitro principal y Raúl Martín González en el videoarbitraje, no quisieron ver nada.

La polémica

En el minuto 28 de partido, en una de las innumerables llegadas de Largie Ramazani, el delantero belga se perfiló para disparar en la portería sur de Mestalla. Su disparo llevaba marchamo de gol pero Herrando, tirándose al suelo, evitó el gol. El central de Osasuna impidió que el balón llegara a la meta de Sergio Herrera.

Las protestas del banquillo valencianista y de todos los jugadores de campo no tardaron en aparecer. Reclamaban pena máxima pero el colegiado inmediatamente reaccionó. Con un gesto claro hizo ver que el balón estaba apoyado en el suelo y, aunque evitó el gol, no lo consideró pena máxima para indignación de los aficionados presentes.

Apoyada o estirada

La norma es evidente y el VAR ni tan siquiera revisó la jugada, pero no es menos cierto que la acción impidió una clara ocasión de gol, ya que el jugador se deslizó e impidió que el disparo siguiera su trayectoria.

Además, como muchos seguidores reflejaron en redes sociales, el problema además de la acción en sí es la diferencia de criterio según jornadas, campos o equipos. Al tiempo que una cosa es tener la mano apoyada y otra estirada cubriendo una amplia superficie como es el caso y se puede ver en el vídeo superior.