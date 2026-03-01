David Torres 01 MAR 2026 - 15:02h.

Osasuna, un visitante poco deseable para comenzar el despegue

Bajas y novedades en ambos equipos

ValenciaEl Valencia, con el objetivo de coger aire antes de medirse a varios rivales directos en la zona baja de la clasificación, recibe este domingo en Mestalla a un Osasuna que mira a Europa tras seis jornadas seguidas sin perder. El Valencia es decimosexto con 26 puntos, solo dos por encima del descenso, mientras que Osasuna se sitúa en una cómoda novena posición con 33 puntos, después de alargar su racha de triunfos con la última victoria ante el Real Madrid en El Sadar.

El once titular del Valencia CF

El Valencia sigue afectado por numerosas bajas. A las ya conocidas de Diakhaby y Foulquier, dados de baja en la competición tras ser operados, y del portero Julen Agirrezabala, se ha sumado la de José Copete. El central sevillano también pasará por el quirófano debido a su reciente lesión de menisco en la rodilla izquierda.

Su baja y la de Diakhaby dejan al Valencia con Eray Cömert, Unai Núñez y César Tárrega de centrales. Además, el argentino Lucas Beltrán no estará disponible por segundo partido consecutivo por molestias en la rodilla, y se queda fuera Renzo Saravia, el lateral derecho argentino fichado recientemente.

Sin ellos, el once titular será el formado por: Dimitrievski; Gayà, Cömert, Unai Núñez, Thierry; Guido, Ugrinic, Guerra; Ramazani, Rioja y Sadiq

El once tituar de Osasuna en Mestalla

Osasuna, por su parte, quiere seguir con la inercia de la victoria ante el Real Madrid 15 años después gracias al gol en el minuto 93 de Raúl García de Haro.

Lisci contará con todos sus efectivos salvo Aimar Oroz, sancionado por acumulación de amarillas.

Sin él mediapunta ha formado el siguiente once titular para competir en Mestalla ante el Valencia CF:

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando; Javi Galán; Rubén García, Torró, Moncayola; Víctor Muñoz, Budimir y Moro.