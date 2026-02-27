David Torres 27 FEB 2026 - 09:09h.

Le ha marcado tres goles en cuatro enfrentamientos ante Osasuna en LaLiga

La explicación de la celebración y dedicatoria especial del gol de Umar Sadiq en el derbi

Compartir







Umar Sadiq está de dulce. El delantero de Kaduna ha recuperado la titularidad y, con ella, llegó un gol ante el Levante UD, una acción decisiva en el tanto de Ramazani también ante los granotas y un penalti provocado contra el Villarreal. Su gran asignatura, no obstante, sigue siendo Mestalla y este domingo tiene una oportunidad de oro para seguir con esta racha y, de paso, aquilatar su cartel como verdugo de Osasuna.

El caso es que el delantero del Valencia CF, Umar Sadiq, ha marcado tres goles en cuatro enfrentamientos ante Osasuna en LaLiga, los tres logrados en El Sadar, más que frente a cualquier otro rival en su trayectoria en la competición.

El ariete marcó un doblete en Pamplona en su etapa anterior con el Valencia CF. De ellos, destaca el segundo. En los últimos compases del encuentro, el delantero nigeriano aprovechó la asistencia de Sergi Tenés y con una acción fabulosa de tacón puso el balón dentro de la portería rival. El Valencia CF logró un punto importante en El Sadar pues suponía el 3-3 definitivo. Antes había anotado en el 32 tras un gran pase de Javi Guerra.

Su racha ante Osasuna comenzó en la 23-24 con la Real, cuando anotó también en Pamplona el 1-1 del empate logrado por los txuri-urdines en El Sadar. Le queda, por tanto, marcar contra los rojillos en Mestalla.

Osasuna tiene su kriptonita

Será, en todo caso, un duelo de arietes. No en vano, contra Sadiq, Osasuna tiene también su argumento, y de más peso si cabe, para contrarrestar al delantero valencianista. Y es que, repasando las estadísticas, resalta que el atacante del Club Atlético Osasuna, Ante Budimir, ha participado en ocho goles en 10 enfrentamientos ante el Valencia en LaLiga (cinco tantos y tres asistencias), más que frente a cualquier otro oponente en toda su trayectoria en la competición.