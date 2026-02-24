David Torres 24 FEB 2026 - 17:50h.

Inicia Javi Guerra, Sadiq de tacón, asiste Rioja y Ramazani se consagra

Si Ramazani da una voltereta, el Valencia CF sonríe: estrena titularidad siendo el mejor de la jornada

ValenciaEl tanto de Largie Ramazani ante el Levante UD, que abrió el camino de la victoria del Valencia CF en el derbi, ha sido elegido Mejor Gol de LALIGA EA SPORTS en febrero. El extremo belga inició el triunfo del conjunto de Mestalla en el derbi con una volea imparable.

Javi Guerra inició el contragolpe del Valencia y, en un balón que Sadiq dejó de tacón para Rioja, se gestó la jugada del gol. El atacante valencianista se la dio a Ramazani, que controló el balón y empalmó con la zurda una volea imposible para Ryan. Fue el primer tanto de un derbi que finalizaría 0-2 para el conjunto che. Ramazani se ha impuesto en la votación a los goles de Elgezabal (Levante UD) y Maupay (Sevilla FC).

Mes de oro para Ramazani

El extremo belga Largie Ramazani ha pasado de ser uno de los últimos jugadores en la rotación para Carlos Corberán en la primera vuelta a marcar dos goles en la segunda que valen puntos.

Con su gol de penalti ante el Espanyol en Mestalla para remontar el partido en el minuto 94 (2-3) y su zurdazo de volea para marcar el primer tanto en el derbi valenciano ante el Levante en el Ciutat de València (0-2), Ramazani ha sido clave en dos de las tres victorias del Valencia en el último mes.

También marcó Ramazani ante el Villarreal el único gol valencianista del derbi de la Comunitat. El belga demostró ser un especialista desde los once metros pero, por desgracia, en esta ocasión, su tanto no sirvió para sumar ningún punto.

El atacante de 24 años llegó este verano cedido por el Leeds inglés a la entidad valencianista y desde el principio de temporada ha jugado 368 minutos en catorce partidos de Liga, aunque entre finales de octubre y noviembre estuvo fuera durante seis partidos por una lesión muscular. En ellos suma tres goles y una asistencia.