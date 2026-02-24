David Torres 24 FEB 2026 - 09:19h.

La polémica del derbi y los audios del VAR que dejan en evidencia a Gil Manzano

El Valencia CF ha fallado la mitad de los penaltis que ha tenido esta temporada

Compartir







ValenciaLargie Ramazani volvió a marcar para el Valencia CF y volvió a hacerlo de penalti. El belga ha demostrado ser un especialista desde los once metros. Su estilo, peculiar esperándose hasta el último instante, han hecho que muchos comparen su forma de lanzar con la que tenía Mendieta, leyenda del conjunto de Mestalla y un auténtico killer en las penas máximas.

Se repite la historia con Ramazani: Un estilo peculiar

Como cuando anotó su primera pena máxima ante el Espanyol en esta segunda vuelta, en La Cerámica tampoco iba él a tirar el penalti. Sin Pepelu, Arnaut Danjuma y Hugo Duro en el campo, que son habitualmente los lanzadores, cogió el balón Luis Rioja, el más veterano del equipo. Sin embargo, al final convinieron que lo mejor era que disparara Ramazani y, como ante los pericos, marcó despistando al portero.

Su tiro no es especialmente escorado, ni tan siquiera elevado, pero la clave es que espera para dirigir el lanzamiento hasta la última décima de segundo, cuando el meta ya ha elegido hacia qué lado se va a tirar. De esa forma, se hace complicado detenerlo.

PUEDE INTERESARTE Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Villarreal CF: cuatro suspensos y un sobresaliente

Hace, salvando las distancias, como cuando tiraba Mendieta, esperar tan hasta el último momento que no hay portero que aguante tanto sin tirarse. Esa sangre fría, que contrasta con el Ramazani alegre que se ve fuera del campo, le convierten en el lanzador más fiable del equipo en una temporada en la que los de Mestalla están fallando en exceso desde el punto de penalti.

PUEDE INTERESARTE La pegada del Valencia CF desequilibra el derbi y hunde al Levante

El Valencia CF ha fallado la mitad de los penaltis

Lo cierto es que el Valencia CF no puede permitirse el lujo de fallar más penas máximas. Esta campaña ha dispuesto seis tiros de penalti a favor y sólo ha transformado tres.

Falló Danjuma ante el Oviedo y derrota; Pepelu contra el Celta en Vigo y frente al Betis en La Cartuja y dos derrotas más. El centrocampista de Denia sí convirtió frente al Elche y salvó un punto para los de Mestalla.

A estos se suman el dos de dos de Ramazani, contra el Espanyol, y victoria, y este domingo frente al Villarreal