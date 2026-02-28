David Torres 28 FEB 2026 - 20:42h.

Corberán descarta a Renzo Saravia y Beltrán y habla de la polémica de las lesiones: "Requiere una respuesta con detalle"

Seis bajas en el Valencia CF

El Valencia CF recibe este domingo en la vigésimo sexta jornada de Liga a Osasuna en Mestalla, donde los valencianistas solo han ganado en una de las últimas cinco visitas ligueras del conjunto pamplonés. Es un duelo trascendental para los intereses del conjunto de Mestalla puesto que deambulan únicamente dos puntos por encima de los puestos de descenso.

Los datos no dejan dudas. El Valencia no ha podido ganar ninguno de sus tres últimos partidos ante Osasuna en LaLiga, es su peor racha sin victoria ante los rojillos en la competición desde enero de 2012. El Valencia ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en LaLiga, mientras que Osasuna no ha perdido ninguno de sus últimos seis partidos en LaLiga (4V 2E), su mejor racha invicto en una misma temporada de la competición desde abril de 2021. Toca cambiar esa inercia si los de Carlos Corberán no quieren sufrir en la tabla.

Para el partido, y para lo que resta de temporada, el técnico pierde a Copete, que será operado de menisco este lunes, pero recupera a Diego López. Además, mantiene las bajas de Lucas Beltrán, Julen Agirrezabala, Rubo Iranzo y tiene a Foulquier y a Diakhaby fuera para lo que resta de campaña. Corberán completó la lista con canteranos y la gran duda era saber si Renzo Saravia iría concentrado, pero lo descartó en la conferencia de prensa previa al igual a que a Lucas Beltrán

Convocatoria del Valencia CF ante el Osasuna

El Valencia CF se alojará en el hotel habitual cerca de Mestalla dónde comerá y descansará hasta el momento en el que se dirigirá al estadio de Mestalla.

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este domingo en el choque correspondiente a la Jornada 26 de LALIGA.

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: ⁠Thierry, Eray Cömert, César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà, Jesús Vázquez y Renzo Saravia

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, Filip Ugrinic, André Almeida, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Raba, Umar Sadiq

Se lleva del filial: Vicent Abril y David Otorbi

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Agirrezabala, Foulquier, Lucas Beltrán, Diakhaby, Agirrezabala y Copete

Descartes técnicos: No hay