David Torres 28 FEB 2026 - 13:58h.

Renzo Saravia, inscrito en LALIGA, ya la toca mientras Beltrán no la huele

El técnico repasó las bajas en una semana marcada por la grave lesión de Copete y las dudas con Diego López y Lucas Beltrán. Los constantes problemas médicos han abierto un debate polémico en torno a los cuidados de los galenos, la preparación y demás aristas. Carlos Corberán ha enterrado hoy cualquier problema interno al respecto. El técnico, eso sí, antes, durante y después de sus explicaciones en la previa, ha descartado poder contar con Renzo Saravia y Lucas Beltrán.

Renzo Saravia y Lucas Beltrán, descartados

"Renzo viene de inactividad competitiva y tenemos que hacer un trabajo diferente. Tenemos que hacer una mini-pretemporada exprés. Esta semana no está en la convocatoria, está trabajando en doble sesión para llegar a estar disponible", dijo sobre el lateral derecho.

Ademas, Corberán descartó poder contar con Lucas Beltrán. "Sigue sin estar con el equipo y fuera de la convocatoria", sentenció el técnico valencianista.

Corberán sobre las lesiones

Cayó Copete, el Valencia CF es uno de los más lesionados tiene (hasta 11). "¿Cuál es el problema? Preparación física, tratamiento médico..." Le preguntaron a un Carlos Corberán que se extendió en su respuesta: "Es una pregunta que requiere una respuesta con detalle. Las lesiones siempre lastran a los equipos. Tienes que convivir con ello. Es algo desagradable. Hay dos tipos: musculares, la media de los últimos siete años del Valencia era de 35 por temporada, incluyendo años con Europa. Este año llevamos siete, una sola en entrenamiento, toco madera. El dato es muy positivo. Habla bien del trabajo físico-médico. Las que más detesta son las del entrenamiento, porque en un partido las tienes que hacer (esprintar). Sólo tuvimos la de Ramazani en un entrene. Ahora bien, estamos teniendo un gran número de lesiones de otro tipo. Es difícil decir las que son evitables y las que no. La de Copete es mala suerte. Tárrega sigue con molestias... El futbolista en el Valencia CF compite cuando tiene el alta competitivo. El ejemplo es el día del Levante con Danjuma. Tratamos de prevenir evitando su carga. Luego hay casos de tendones que se irrite, como el caso de Lucas Beltrán. No se puede evitar.

Es verdad que hemos tenido un mayor número de lesiones traumáticas o accidentales que son casuales o fortuitas y eso no significa que el Valencia CF no trabaje cada día con ellas. El fútbol es un deporte de contacto y exigente y hay que vivir con ello. Ojalá se baje la media de la lesión física. Me quedo con ese dato positivo.

