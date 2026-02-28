David Torres 28 FEB 2026 - 09:09h.

En la Farmacia del Hospital Clínico de Valencia hay un santuario valencianista

En estos tiempos de crisis para el valencianismo, en los que el equipo por tercera temporada de las últimas cuatro estará peleando por evitar el descenso, su afición sigue firme a su lado allá dónde desarrolla sus quehaceres habituales. ElDesmarque ha localizado un pequeño reducto valencianista, un templo valencianista en un sitio recóndito, poco habitual. Se trata de la farmacia del Hospital Clínico universitario de Valencia, uno de los más importantes de las de la capital del Turia. En ella, escondido a la vista de los pacientes si no se fijan, hay montado un pequeño templo valencianista, un pequeño mural que durante el paso de los años se ha ido engrandeciendo.

¿Cómo nació?

Fue Vicente quien lo comenzó, "don Vicente", explica Chechu. Vicente, responsable del almacén de farmacia , que ya faltó y que no terminó de ver la obra acabada, era un valencianista de pro que aprovechaba cualquier oportunidad para demostrar su amor por los colores. Con el paso de los años, sus compañeros, Chechu, uno de los responsables actuales, Alejandro, el administrativo, que ya se jubiló, lo cuidan y lo alimentan.

Es un panel que honra las glorias del Valencia compuesto de un gran murciélago, el animal representativo de la ciudad y del club, una bufanda y fotos de todos los Valencias campeones, por lo que por desgracia, hace tiempo que este panel no sé actualiza, en concreto desde 2019. Aunque Chechu, que amablemente explica a ElDesmarque todos los detalles, relata que también hay fotos de partidos amistosos, del Valencia subcampeón, firmas de ilustres como Paquito y una camiseta firmada por todos los jugadores (del año 2010). Chechu, a pesar de que es seguidor del Athletic, se enorgullece repasando las firmas de algunos ilustres del Valencia que han pasado por allí y han estampado su autógrafo. "Todo lo que sea por Vicente. Todo es un homenaje a Vicente, un valencianista ilustre que fue el que empezó a crear este templo en este espacio".

Un homenaje a Vicente

El panel está en un lugar, la farmacia del hospital que está restringido para los usuarios del centro, pero que amablemente nos muestran. A Chechu se le ve feliz y se emociona cuando enseña la foto de Vicente. E una gran foto de Vicente con numerosos detalles valencianistas preside el mural.

El optimismo y el empuje con el que cuidan la obra contrarresta, eso sí, contra la situación actual del equipo. Ahí, Chechu, que además de ser un viejo amigo de Vicente y compañero, asegura que no se atrevería a recetar ningún medicamento para la afición valencianista: "Paciencia, mucha paciencia y ánimo"... Luego bromea y mete su guiño del Athletic. Chechu dice que como el Valencia vaya a segunda, "hay que llamar a un cura" por aquello de los últimos sacramentos. En cuanto a los remedios no farmacéuticos que aplicaría al equipo, lo tiene claro: "Si fuera como el Athletic (que sólo cuenta con jugadores vascos) seguro que les iría mejor"

Nunca se sabrá si este es el remedio para el actual Valencia, pero lo que está claro es que su afición no lo deja ni a sol ni a sombra. Este pequeño rincón del Hospital Clínico Universitario de Valencia que parió Vicente, "don Vicente" es un buen ejemplo.