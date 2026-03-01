David Torres 01 MAR 2026 - 18:52h.

Carlos Corberán analiza el Valencia CF - Osasuna

La apuesta inicial de Carlos Corberán

ValenciaCarlos Corberán analizó el Valencia CF - Osasuna, partido correspondiente a la Jornada 26 de LALIGA disputado en Mestalla. El equipo blanquinegro afronta un mes de marzo crucial en la lucha por la permanencia, con tres partidos ante rivales directos, pero antes tenían que medirse a un complicado equipo rojillo. El técnico valencianista, que en la previa avisó de la dificultad del choque, tranquilo tras la victoria, analizaba así el choque: "Quedo satisfecho con el rendimiento ofensivo y defensivo del equipo. Queríamos cambiar las sensaciones aquí en casa. He visto a un equipo con una buena determinación. Un partido muy serio. En la primera mitad vi una energía, en la segunda hemos mantenido la concentración. Mucha personalidad de Ramazani marcando el penalti dos veces"

Además, Carlos Corberán comentó las siguientes cuestiones:

Sadiq, Guido o Unai Núñez ¿qué papel han desarrollado?

Su aporte es positivo, al igual que los jugadores que ya estaban

¿Hay plantilla para más?

Los resultados te ponen donde mereces. El equipo quiere más, queremos exigirnos más puntos, queremos dar más victorias a la afición.

¿Qué ha pasado en el penalti no señalado sobre Ramazani?

La norma dice que tiene la mano apoyada no cuenta. Entendíamos que si entraba el VAR sería penalti.

¿Que hizo Gayà en el penalti señalado?

Mucha personalidad de Ramazani. Tener que repetir el lanzamiento, tiene que tener una capacidad y en ese juego psicológico se mueve muy bien. José con el ímpetu de celebar

Dimitrievski ¿cómo lo ve para seguir?

Muy contento con el rendimiento de Stole Dimitrievski nos ha dado los tres puntos hoy. El dominio del área ha sido extraordinario. Muy satisfecho