David Torres 01 MAR 2026 - 18:22h.

Corberán tenía bajas en su once

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Osasuna en la jornada 26 de LALIGA

ValenciaEl Valencia CF venció ante Osasuna en el encuentro correspondiente a la Jornada 26 de LALIGA. Un solitario gol de Ramazani, el mejor del equipo, fue suficiente para sumar tres puntos de oro.

Stole Dimitrievski (8): El macedonio apenas tuvo que intervenir en la primera mitad. En la segunda dominó el juego aéreo. Mestalla coreó su nombre.

Gayà (5): El capitán fue amonestado por cazar a Víctor Muñoz en el 29. Cumplió en un partido complicado

Unai Núñez (8): El central vasco dominó por alto

Cömert (8): Difícil papel y gran partido contra Ante Budimir. Amonestado.

Thierry (2): Volvía a la titularidad. Se mostró impreciso, fallón y lento. Se caía solo. Fue pitado cuando el amago del cambio.

Guido Rodríguez (9): El argentino se mantiene en el once porque para este Valencia es un futbolista extraterrestre. Lo hace casi todo bien.

Ugrinic (8): Alternó la mediapunta con Javi Guerra. Es el lanzador de los córners del Valencia y el que le da peligro al juego de ataque. De sus botas nació la jugada del 1-0

Javi Guerra (8): Al lado de Guido Rodríguez es otro jugador. Bien en defensa y descolgándose en ataque.

Rioja (6): El andaluz lo intentó. Tuvo un par de opciones. Sustituido al comienzo de la segunda por Danjuma.

Ramazani (9): Siempre que tiene el balón hay sensación de peligro. Lo buscan siempre porque desequilibra. Rubricó su gran partido con otro gol de penalti marca de la casa. Se marchó ovacionado

Umar Sadiq (8): El espigado delantero genera siempre problemas a la hora de marcarlo, capaz de lo mejor o de lo peor. En la segunda parte se zafó de su marcador para provocar el penalti del 1-0. Se marchó ovacionado

Danjuma (4): Salió en el minuto 55 por Luis Rioja. Estuvo mal, desaparecido.

Jesús Vázquez (7): Salió en el minuto 76 por Gayà. Muy buenos minutos del canterano.

César Tárrega (5): Salió en el minuto 76 por Ugrinic. Cumplió

Diego López (sc): Salió en el minuto 89 por Ramazani. Apenas tuvo tiempo para nada

Hugo Duro (sc): Salió en el minuto 89 por Sadiq. Apenas pudo tocar el balón.

Carlos Corberán (7): De inicio apostó por un once con pocas variaciones respecto al de Villarreal en el que la principal novedad fue Thierry por el lesionado Copete. Una decisión que rápidamente descubrió que el lateral derecho está lejos de su mejor estado de forma.

Sacó a Danjuma en el 55 con 0-0

Después en el 75 sacó a Tárrega y Jesús Vázquez y puso a su equipo con tres centrales.

Con el partido en su recta final dio refresco a su ataque sacando a Hugo Duro y Diego López por Ramazani y Sadiq que estaban fundidos.