Carlos Corberán analiza el Valencia CF - Osasuna

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF; ha analizado el encuentro que este domingo le enfrenta a Osasuna en Mestalla. Cuestionado por los resultados, con el Valencia CF muy cerca de los puestos de descenso, el choque ane Osasuna es vital y Corberán y el entorno lo saben. Además de hablar de las lesiones, Corberán se ha referido a la presión que significa volver a casa porque hay runrún con el técnico y el equipo. En la previa del duelo, el entrenador aseguró que son felices por volver a casa: "Nos centramos siempre en cada partido y el primero es el de mañana. Le damos máxima importancia. Jugar mañana en Mestalla es una grandísima noticia para nosotros y una mala noticia para los rivales. Hay que darle valor, hay que hacerlo importante, mañana tenemos una oportunidad para recuperar sensaciones positivas".

Además, Carlos Corberán comentó las siguientes cuestiones:

Cómo está Javi Guerra ¿Lo ve de mediapunta?

En el último partido no estuvo Lucas, ahí jugó más Ugrinic, luego es verdad que en ataque tiene llegada y le damos libertad tratando de aumentar las opciones cerca del área rival.

Dani Raba apenas ha jugado desde Osasuna

Dani es un grandísimo profesional y un gran futbolista. Unos juegan más, otros menos. Él trabaja cada día para que lleguen los momentos como le pasó a Ramazani, a Cömert, a Dimitrievski. Yo nunca vi un gesto de Dani aquel día cuando fue sustituido, no vi una acción reprochable. A nadie le gusta que le cambien. Tiene que estar preparado para ayudar.

¿Está Thierry para jugar? ¿Renzo puede entrar? ¿Unai?

Médicamente Titi está disponible para empezar el partido. Unai es un central pero ha ocupado esa posición de forma puntual.

¿Repetir el once final del Villarreal es factible?

Cada partido es diferente y cada partido tiene momentos. Osasuna y Villarreal defienden de forma muy distinto. La opción de jugar con dos delanteros siempre la consideramos. Al final cada partido analiza y elegiremos el perfil

Budimir lleva tiempo haciendo registros goleadores muy altos porque sabe moverse, Valencia CF

Destaca la faceta defensiva de Osasuna pero viene en gran forma y con Budimir ¿Qué análisis hace?

Los números del CA Osasuna obedecen a un gran rendimiento colectivo e individual. Cuando un equipo supera a un rival como el Real Madrid te habla de un gran momento de forma y de su capacidad competitiva. Todos tenemos aspectos positivos, fortalezas, debilidades… Y en eso trabajamos, en que las fortalezas se vean, reducir debilidades y ver opciones de hacer daño al rival. Centran mucho, tienen un delantero de referencia con grandes números en varias temporadas. Budimir lleva tiempo haciendo registros goleadores muy altos porque sabe moverse, utilizar el espacio en el área y es un especialista. Va a ser un partido de mucho centro, va a requerir mucha atención y debemos tratar de alejar al rival de la portería. Eso pasa por atacar, defender alto y por muchas cosas.