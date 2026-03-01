David Torres 01 MAR 2026 - 18:37h.

Cuarto gol de Ramazani en LALIGA: "Es mi trabajo. Tengo que estar tranquilo y en los penaltis lo estoy. Sabía que iba a marcar".

El Valencia CF frena a Osasuna y pone distancia con el descenso

ValenciaUn penalti convertido por Largie Ramazani, que tuvo que ser repetido porque Gayà entró al área antes de tiempo, sirvió este domingo para que el Valencia ganara a Osasuna en el encuentro correspondiente a la Jornada 26 de LALIGA.

El Valencia CF ha disputado en la tarde de este domingo, 1 de marzo, el partido correspondiente a la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS 2025-26 que le ha enfrentado al CA Osasuna. El encuentro, disputado en el Camp de Mestalla, ha finalizado con 1-0 en el marcador. Ramazani, autor del gol valencianista comentaba el choque al final del choque. "Estoy muy feliz. Hemos trabajado mucho durante la semana y tres puntos para casa"

Además, Ramazani ha comentado las siguientes cuestiones:

Tres puntos muy importantes

Los tres puntos son vitales, estoy muy contento por el equipo

Lleva cuatro goles, tres de ellos de penalti. ¿No se pone nervioso?

Es mi trabajo, tengo que estar tranquilo cuando tengo que lanzar los penaltis y en los penaltis lo estoy. Sabía que iba a marcar".

Le ha tocado lanzar dos veces

Sí, me ha tocado lanzar dos veces, pero no pasa nada. No sé qué pasó la verdad.

Además, eligió el mismo lado las dos veces

Elegí el mismo lado porque sabia que iba a marcar. Estoy cogiendo confianza y estoy contento por ello.

Ahora, otro partido en Mestalla el domingo viene contra el Deportivo Alavés

Esta victoria es para la afición. Ahora hay que seguir y en casa con nuestra afición a la que esperamos darle alegrías.

Nombra mucho a la afición. Hoy hasta coreó su nombre

Estoy contento que la afición coree mi nombre. Queremos darle muchas alegrías.