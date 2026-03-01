David Torres 01 MAR 2026 - 19:14h.

Para Unai Núñez no quedan finales "eso es mucho decir"

La polémica mano de Herrrando que Mestalla pidió como penalti tras tiro de Ramazani

ValenciaUn penalti convertido por Largie Ramazani, que tuvo que ser repetido porque José Luis Gayà entró al área antes de tiempo, sirvió este domingo al Valencia CF para ganar a Osasuna en Mestalla y sumar tres puntos que le alejan de la zona de descenso. La frialdad y la confianza de Ramazani dieron alas al Valencia CF. El extremo belga convirtió el segundo lanzamiento de penalti de la misma forma que el primero para distanciar al Valencia CF cinco puntos del descenso y poner fin a la racha de seis partidos sin perder de Osasuna, que llegaba a Mestalla intratable. Fue, sin embargo un partido con un par de acciones polémicas. Unai Núñez, titular como central y uno de los destacados, sin embargo, le quitó hierro al asunto.

Las dos acciones polémicas según Unai Núñez

En la primera mitad el Valencia CF pidió penalti por una mano de Herrando tras tiro de Ramazani. "La de Ramazani por la norma de LALIGA no es penalti. A mí me puede pasar eso que voy a tirarme al suelo. Es una posición natural aunque es muy extendida, pero la norma es así", decía Núñez que, al ser preguntado por una posible mano de Guido al final, aún ha sido más tajante. "La de Guido estaba yo detrás y ha sido clarísima que estaba con la mano pegada al cuerpo y no ha sido. Yo creo que ha estado acertado el árbitro".

Además, Unai comentó las siguientes cuesiones:

Victoria sufrida

Sí, la verdad que la victoria ha sido sufrida, pero pero yo creo que ha estado controlada porque en la primera parte prácticamente no nos han creado peligro y la segunda parte ha sido a raíz de que hemos metido el gol y han empezado a a poner el centro salaria, pero tampoco considero que nos haya creado mucho peligro.

¿Qué importancia hay de dejar la portería a cero, sobre todo en esta época en la que se ha trabajado mucho en defensa?

Es importante no encajar goles ni en casa ni fuera. Ha sido un gran trabajo defensivo de todo el equipo y yo creo que se ha demostrado en el partido. Hemos sabido defender muy bien, después del gol, esos centros al área que buscaban.

Tenéis posibilidad ahora de sumar dos victorias seguidas en Mestalla

Ahora tenemos que trabajar para descansar primero y preparar el siguiente partido para volver a dejar aquí los tres puntos. Somos conscientes de que estamos ahí abajo, que hay muchos equipos metidos y que el Alaves es un rival directo en estos momentos.

¿Lleva un mes en Valencia y ya se considera titular?

Yo no me considero titular, creo que todos estamos trabajando al máximo para poder jugar de inicio o salir en cuanto lo necesite el míster. Hay mucho trabajo durante la semana de todo el equipo y hoy se ha visto reflejado que todos aportan lo suyo y lo que tenemos que hacer es currar al máximo para estar lo más arriba posible.

¿Se puede decir decir que lo que le queda a Valencia hasta final de temporada son todos finales por la salvación?

Decir finales es una cosa muy grande porque hay muchos partidos y lo que tenemos que hacer es ir partido a partido y sacar los máximos puntos posibles para salir de ahí abajo y mirar un poco más hacia arriba.