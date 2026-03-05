David Torres 05 MAR 2026 - 07:07h.

Llegarán refuerzos en todas las líneas: algunos ya están aquí

Saquen la chequera

ValenciaEl Valencia CF ya trabaja pensando en la temporada próxima. El conjunto de Mestalla sabe la temporada no está discurriendo como se esperaba y que necesitará continuar haciendo cambios en su plantilla el próximo verano. La temporada ya precisó un profundo retoque en el pasado mercado de fichajes de invierno, cuándo aterrizaron Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez, además de Renzo Saravia Pero ahí no queda la cosa. Solamente se hizo un punto y seguido en la nueva reestructuración que el Valencia tiene prevista y que afrontará el próximo verano .

Cinco acaban contrato y hay cuatro cedidos

Los movimientos en el mercado de invierno no hacen más que presagiar un verano en el que habrá muchos y diversos movimientos en la plantilla del Valencia. Para empezar, son varios los jugadores que acaban contrato y por tanto habrá que renovar o afrontar esas situaciones. Es el caso de Stole Dimitrievski, Thierry Rendall, Renzo Saravia, Eray Cömert y Guido Rodríguez. Además hay jugadores cedidos hasta junio con opción de compra, como Julen Agirrezabala, que tiene complicado seguir, y otros sin opción como son Largie Ramazani, Lucas Beltrán y Unai Núñez.

De los que acaban contrato hay dos por los que el Valencia negocia su continuidad. Es el caso de Stole Dimitrieski, por ejemplo, al que el Valencia puede y probablemente amplíe su contrato de forma unilateral por dos años o el de Therry Rendall, futbolista sobre el que Ron Gourlay ya reconoció. que están sentándose para ver qué hacen con su futuro, pero que deberá bajar sus pretensiones económicas y mejorar sobre el verde para que llegue a buen puerto.

Refuerzos en todas las líneas

Al margen de estas situaciones, el Valencia sabe que en verano tendrá que acometer una nueva reestructuración importante en su plantilla, similar a la de esta campaña en la que han llegado 12 futbolistas. En el verano de 2026 no sean tantos, pero sí que va a haber muchos cambios en el equipo.

No hace falta más que repasar la plantilla cómo se quedará en junio y hacerse una idea de los jugadores que el club tendrá que fichar. A priori y a modo de resumen, se podría sintetizar en que vendrán futbolistas en todas las líneas. Puede que alguno ya esté aquí, como es el caso de Guido Rodríguez, pero otros seguro que tienen que venir de fuera. De momento, Justin De Haas (central) y Aliou Dieng (pivote) ya están fichados

La portería: Stole, Rivero y otro

Los cambios empezarán por la portería. El Valencia se ha asegurado en esa posición la continuidad que Cristian Rivero, que será el tercer portero un año más y contará con Dimitrievski salvo sorpresa mayúscula. Aún así, falta un meta que pueda ser titular. La desgraciada lesión de Julen Agirrezabaa han dejado prácticamente sin opciones al portero vasco de continuar en Mestalla. Su opción de compra cercana a los 10 millones de euros lo hacen prácticamente inviable.

La defensa: un central y ver qué pasa con el lateral derecho

También habrá cambios en la defensa. Acaban Thierry, acaba Cömert y Unai Núñez está cedido, Diakhaby genera dudas, Foulquier también... Y de momento se ha firmado sólo a De Haas. En este escenario es seguro que llega un jugador para el centro de la zaga y que para el lateral derecho también se están planteando la llegada de otro jugador. En Valencia está Renzo Saravia, que todavía no ha debutado y que parece un recambio de urgencias. Sólo un rendimiento excelso en el césped (quedan sólo 12 partidos) le abriría la posibilidad de seguir.

El centro del campo: enamorar a Guido, Dieng, Santamaría no cuenta y ¿qué pasa con Ramazani?

Los cambios también afectarán al centro del campo. Baptiste Santamaría no cuenta, por lo tanto se le buscará una salida; Guido Rodríguez de momento está sin contrato a partir de junio pero la campaña para tratar de enamorar al campeón del mundo ya ha empezado. Para reforzar el pivote está Aliou Dieng, pero se firmará a un futbolista en esa posición, siempre y cuando Guido Rodríguez no aceptara continuar en Mestalla las próximas temporadas. Todo dependerá de las ofertas que tenga de otros clubes para decidir si sigue o no el argentino.

Por lo que hombres de banda se refiere el rendimiento del Largie Ramazani en las últimas jornadas lo hacen un futbolista apetecible para seguir en Mestalla. Sin embargo, el Leeds no tiene ninguna necesidad de venderlo y no se sabe cuál es su predisposición a volverlo a ceder. En todo caso es un futbolista que, por salario y por su club de origen es caro para este Valencia. Probablemente se fiche un hombre de banda.

La delantera: Pendientes de Lucas Beltrán y una salida para Dani Raba

Lucas Beltrán ha dicho abiertamente que quiere quedarse. A Corberán le convence y el argentino está convencido de que hay posibilidad de sentarse a negociar su continuidad. Pero claro, el Valencia debe medir bien el paso y decidir cuál es su apuesta para la punta del ataque. Umar Sadiq y Hugo Duro son fijos, pero no son suficientes. Si sale Lucas, tendrá que venir un futbolista más.

Luego está Dani Raba, que no cuenta para Carlos Corberán y cuya continuidad está en entredicho. Ni para el jugador ni para el club conviene seguir una temporada más así.