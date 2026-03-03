David Torres 03 MAR 2026 - 19:15h.

Lucas Beltrán, lesionado

El jugador lleva dos semanas lesionado, pero es fijo para Corberán

ValenciaLucas Beltrán, que sigue con problemas en el tendón de su rodilla y ha sido baja en las dos últimas semanas, pero por su rendimiento en el campo se ha ganado el cariño de la afición y de Carlos Corberán, que lo considera fijo en sus esquemas. El argentino, que no era feliz en Italia, lo sabe y ahora hace fuerza para seguir más allá de junio, cuando acaba su cesión sin opción de compra. "Obviamente que me gustaría seguir en el Valencia CF, un club con Mestalla y una afición impresionante. Aún no se ha hablado nada pero sé que se puede hablar en un futuro"

El argentino, de la misma región que Renzo Saravia, ha hecho estas declaraciones en el programa 'Preguntar en Pelotas' de DAZN y no ha dudado cuando le han preguntado sobre su futuro. "Obviamente que a uno le gustaría seguir en un club como el Valencia. No obstante, no ha habido conversaciones de ningún tipo. En el contrato no existe una cláúsula ni opción de compra".

¿Es posible que Lucas Beltán se quede en el Valencia CF?

Lucas Beltrán llegó el último día de mercado de verano después de que el Valencia CF no pudiera firmar a Sadiq. Fue a prisas y carreras una cesión sin opción de compra, pero él no lo considera un impedimento. "Si sé que se puede negociar en el momento en el que termine el préstamo, pero que yo sepa todavía no hay nada".

Las razones para quedarse son muchas. La primera, la continuidad. Lleva 1 gol, dos asistencias pero ha participado en 21 partidos. La segunda, la reconocía él mismo en la mencionada entrevista. "Mestalla y la gente es algo asombroso porque no es un año muy positivo para la gente del Valencia y que todos los partidos haya 45.000 personas es algo que llama mucho la atención. También cuando vamos de visitante hay mucha gente".