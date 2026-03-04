David Torres 04 MAR 2026 - 10:45h.

Rivero, Dimitrievski y otro: El Valencia CF busca portero

Stole Dimitrievski ha demostrado su solvencia bajo palos

Compartir







ValenciaStole Dimitrievski llegaba bien posicionado al inminente debate que se iba a abrir esta semana con el regreso al césped, a los entrenamientos de Julen Agirrezabala. Sin embargo, la lesión de menisco del portero vasco, que lo dejará sin jugar hasta final de su cesión, han cambiado el escenario, pero no las sensaciones que despierta el portero macedonio. Stole, tras protagonizar unas polémicas declaraciones en las que daba a entender que Agirrezabala jugaba por contrato, ha cumplido en el vestuario y en el césped. A sus compañeros les pidió perdón y cuando ha jugado ha sido uno de los destacados en Copa del Rey y ahora en LALIGA.

Ante Osasuna no fue una excepción. El meta fue uno de los mejores protagonizando, además, jugadas de las que emocionan a Mestalla como cuando no se dejó amedrentar por Sergio Herrera al final del choque. Portería a cero y tres puntos. El presente pasa por él, y el futuro también, como viene informando ElDesmarque.

Carlos Corberán no se moja, pero sí le da un caramelo

Carlos Corberán en sala de prensa al final del choque no se mojó respecto a quien jugaría de titular, pero sí le dio un buen espaldarazo a Stole Dimitrievski. "Para mí, hoy haber mantenido la portería cero nos ha dado los tres puntos. Y el rendimiento, la seguridad que ha dado Dimitrievski hoy ha sido extraordinaria, porque era un equipo con mucho centro, con mucha altura a la hora de defender el juego aéreo. Con mucha altura en balón parado, cada cambio que hacían aumentaban la altura para tratar de aprovechar situaciones de balón parado. Y el dominio del área en situaciones de juego aéreo, para mí, de Dimitrievski ha sido extraordinario. Muy contento con su rendimiento", dijo.

"Yo no hago valoraciones del futuro, ya veremos qué alineación sacamos para el siguiente partido, pero estoy muy satisfecho con el rendimiento de Dimitrievski"

Al ser preguntado de forma explícita sobre quién jugará no se mojó: "Yo no hago valoraciones del futuro, ya veremos qué alineación sacamos para el siguiente partido, de ahí al siguiente, de ahí al siguiente, miro cada partido. Y en el de hoy, muy satisfecho con el rendimiento en general del equipo y en particular con Dimitrievski", concluyó. Ahora no hay debate. Jugará Stole.

PUEDE INTERESARTE Premio para Stole Dimitrievski

Mejores datos que Agirrezabala

Lo cierto es que, además, sobre el terreno de juego, Julen Agirrezabala, que volvió a lesionarse esta semana con el Valencia, casi dos meses después de caer lesionado de la musculatura isquiotibial, tiene peores datos que Stole, que ha jugado desde que Julen cayera ante el Celta de Vigo el pasado 3 de enero y lo ha suplido con garantías. Así, Por los 1.6 goles por partido que encajó Agirrezabala (30 tantos en 18 jornadas), Stole lleva 1.12 (9 goles en 8 jornadas de LALIGA).

El futuro es de Stole, falta el OK

Aunque no es labor del entrenador, quizá también pueda pesar en la decisión de presente qué va a suceder con ambos en el futuro. Así, el Valencia CF puede renovar a Stole Dimitrievski de forma unilateral y gratuita (subiéndole el suelo) y ya negocia para ello, según confirmó Ron Gourlay. Parece evidente que se ejecutará esa opción ya que el Valencia, pagando medio millón de euros de bonus y mejorando el salario tiene atado a un meta solvente por dos temporadas más. "Lo normal es que sí", explicaban fuentes conocedoras de la decisión a ElDesmarque, aunque la decisión no está tomada. El club tiene hasta el 30 de junio para ejecutar esa opción.

En el caso de Julen Agirrezabala la cosa está más complicada porque el Valencia CF debería hacer frente a una opción de compra que casi alcanza los 10 millones de euros y con el futbolista lesionado parece imposible que siga en Mestalla.