Ambos porteros terminaron abrazados tras lo ocurrido

Ramazani desvela su secreto para tirar los penaltis: "Es mi trabajo"

El Valencia coge aire en LALIGA EA SPORTS después de su vital victoria ante el Osasuna con un gol de penalti de Ramazzani. Un encuentro que acabó en lío después de una acción que tuvo a los dos porteros como protagonistas.

Con un gol por debajo en el marcador, Sergio Herrera subió en el último minuto del partido a rematar un córner que dejó una imagen curiosa con Stole Dimitrievski. Una acción que se protestó mucho en Mestalla, pero que terminó con ambos guardametas abrazados.

El choque de Sergio Herrera con Dimitrievski

En el último minuto, Sergio Herrera subió a rematar en busca del empate. El córner acabó en las manos de Stole Dimitrievski, quién hizo una gran salida para mantener la victoria de los suyos. Y cuando parecía que la jugada moría, el portero del Osasuna empujó al macedonio, metiéndole dentro de la portería. Eso sí, el valencianista no dudó y lanzó la pelota para no introducirla a sus redes.

Una acción que no gustó nada a los jugadores del Valencia, que se lanzaron a por el portero del Osasuna para recriminarle la acción. Incluso la grada de Mestalla comenzó a abuchear e insultar a un Sergio Herrera siempre polémico.

Pese a la tensión del asunto, Herrera asumió su error de inmediato y pidió perdón al momento a Dimititrievski, con el que mantiene una gran relación. El portero del Valencia aceptó las disculpas y ambos se fundieron en un abrazo que dejó la jugada en nada.

Tras el partido, Rubén García fue preguntado por la acción entre Sergio Herrera y Dimitrievski, aunque quitó importancia al asunto. "Es muy competitivo, pero es una gran persona", comenzó defendiéndole el jugador de Osasuna. "Tienen una gran relación", aseguró, dejando claro que el choque entre ambos guardametas se había quedado en una acción sin consecuencias.