El Valencia CF trata de convencer al argentino para que se quede

Saquen la chequera

ValenciaGuido Rodríguez dio una nueva lección magistral este domingo ante Osasuna. El centrocampista argentino fue de los mejores en la victoria ante Osasuna y se hace acreedor de que el Valencia CF haga el esfuerzo que precisa para ampliar su contrato, inicialmente de seis meses. El futbolista ya se mostró abierto a esa posibilidad en su presentación. "Si hubiese sido por mí habría fichado más tiempo, pero hay tiempo para todo", explicó. El Valencia CF ha aceptado el reto y ya expuso Ron Gourlay la postura de la entidad para renovarlo.

Los datos de Guido Rodríguez

El mediocentro argentino fue el jugador del Valencia CF con más distancia recorrida (10.928m), el tercer jugador del partido con más acciones totales (69), el primero con más interrupciones de ataque rival (4) y uno de los futbolistas con mayor precisión en la variable técnica-táctica ofensiva (inicio más canalización con un 85% de éxito en los pases totales, un 86% en los pases cortos-medios y un 79% en los pases hacia delante.

Sus datos ante Osasuna dejan pocas dudas de su rendimiento: 90 minutos, un 85% de acierto en pases, de ellos, una decena en el último tercio del campo (dónde hacen daño al rival). Superó todos los regates que intentó, recuperó siete balones, ganó el 60% de los duelos que le plantearon, perdió un balón y lo regatearon una vez nada más.

Además, su presencia en el campo tiene un valor añadido: mejora a sus compañeros. Junto al argentino, Javi Guerra cuajó su mejor partido en meses y Filip Ugrinic también rindió a un gran nivel. Sirvan como ejemplo los datos del centrocampista de Gilet, que fue el segundo jugador del conjunto valencianista con más distancia recorrida (10.926m), el segundo con mayor volumen de juego del encuentro (73 acciones) y el que más recuperaciones hizo (11). Guerra también fue uno de los futbolistas con más eficacia en el aspecto técnico-táctico (inicio más canalización) con un 82% de éxito en los pases totales, un 90% en los pases cortos-medios y un 76% en los pases hacia delante. Buena parte culpa de su rendimiento está en Guido

El plan del Valencia CF para retenerlo

"La clave era poder ficharlo y luego ya sentarnos a hablar con él y su agente para prolongar el contrato. El jugador ha demostrado una gran profesionalidad y sabemos que quiere quedarse”, decía Ron Gourlay en su última comparecencia pública. Tienen ambas partes cuatro meses para sentarse y perfilar una relación que, según ha podido saber este medio, sería por dos temporadas. En ese sentido, el primer paso es que el jugador desee quedarse y pasa por una fase de enamoramiento que ya ha comenzado. Mestalla lo adora y viendo cómo celebró el triunfo ante Osasuna, "apagando" la cámara al igual que hizo con los medios del equipo navarro, no es difícil adivinar que Guido es feliz en Valencia.