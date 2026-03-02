David Torres 02 MAR 2026 - 09:09h.

Compartir







ValenciaJosé Luis Gayà, capitán del Valencia, protagonizó una de las imágenes más curiosas de la jornada y uno de los penaltis más extraños que nunca se han visto. El capitán en un exceso de alegría y celo por la situación que está pasando el equipo, celebró él lanzamiento de penalti del Largie Ramazani, que acabó en gol, antes incluso de que fuera disparado. El colegiado, alucinado como todos los presentes obligó a repetir la jugada y Largie Ramazani tuvo que volver a lanzar la pena máxima. Sin duda, fue uno de los penaltis más extraños del mundo, pero tuvo final feliz pues acabó en gol y el Valencia CF sumó tres puntos de oro ante Osasuna.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF frena a Osasuna y pone distancia con el descenso

¿Cómo fue la jugada?

Minuto 67 de partido. Sadiq se presenta sólo ante Sergio Herrera que lo derriba para que no marque. El colegiado pita pena máxima. Sadiq se lo deja a su amigo Ramazani, el auténtico especialista del Valencia CF. Desde su campo, aparece corriendo Gayà, que viene desde atrás, como se verá en el vídeo inferior, corrió, saltó y se fue a celebrar un gol que ni tan siquiera había subido al marcador porque Ramazani todavía no había chutado. Tan ansioso estaba, porque Ramazáni marcara y poder celebrarlo que casi genera un disgusto al equipo.

Por fortuna para él y para los intereses del Valencia , el delantero belga, sin duda, uno de los mejores ante Osasuna volvió a echar mano de esa frialdad que le caracteriza y marcó el segundo lanzamiento por el mismo lado. El gol al final fue decisivo ya que le dio tres puntos de oro al Valencia en su lucha para alejarse del descenso y mirar más hacia arriba en la clasificación.

¿Por qué Gaya protagonizó la jugada extraña de la jornada y el penalti más raro del mundo?

La explicación última la debería dar el propio José Luis Gayà, pero como avance y como explicación plausible de lo que sucedió, su entrenador, Carlos Corberán, que a buen seguro habló con él en el vestuario, decía en sala de prensa los motivos por los que Gayà celebró así el gol: "La acción es verdad que José (Gayà) por el ímpetu de ganar una segunda jugada en caso que hubiera un rechace le ha pillado en el área antes del lanzamiento, sin interferir en la acción. Creo que esa norma creo que se había revisado, pero han hecho repetir el penalti", dijo el técnico.

"Quería ganar una segunda jugada. Esa norma se había revisado"

El caso es que no pasó de ser una mera anécdota y un recuerdo de una situación extraña y que tuvo final feliz. Sirva como ejemplo las imágenes de Gayá totalmente desatado, abrazando y celebrando con Ramazani él el gol ante Osasuna.